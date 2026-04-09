Турският Холивуд под обсада: Арестуваха Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан

Турция осъмна с нова зрелищна акция срещу популярни личности в рамките на мащабно разследване за употреба и разпространение на наркотици. Сред задържаните тази сутрин 11 души са едни от най-обичаните лица от екрана – Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан, както и популярни рап изпълнители и музиканти.
 

Кои са задържаните?

 

Списъкът на Главната прокуратура в Истанбул включва водещи имена от младото поколение:

 

* Бурак Дениз: Звездата от „Някой напълно различен“ (партньор на Ханде Ерчел).


* Хафсанур Санджактутан: Изпълняваща главната роля в най-рейтинговия сериал в момента – „Ревност“ (Kıskanmak).


Музикални звезди:

 

* Рапърът Норм Ендер, Мерт Демир и певецът Емир Джан Игрек.


* Актьори: Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин и Ахсен Ероглу.


Заповедите за арест са издадени от Бюрото за разследване на тероризма и организираната престъпност. Обвиненията варират от „притежание на наркотични вещества за лична употреба“ до „предоставяне и разпространение“. Задържаните вече са отведени за разпит и се очаква да им бъдат взети проби за наркотици.

 

Контекст на разследването Акцията е част от кампания, започнала миналия октомври, която вече засегна имена като Ханде Ерчел (освободена с отрицателна проба), Джан Яман и Ибрахим Челиккол.

 

Властите действат безкомпромисно, през февруари дори бе конфискуван легендарният хотел „Бебек“ на Босфора, сочен за център на тайни партита за елита.

 

Към момента двама от заподозрените се издирват, а един се намира извън граница. Случаят продължава да се развива, докато феновете в социалните мрежи изразяват своята подкрепа или разочарование от идолите си.




