Турският Холивуд под обсада: Арестуваха Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан
Кои са задържаните?
Списъкът на Главната прокуратура в Истанбул включва водещи имена от младото поколение:
* Бурак Дениз: Звездата от „Някой напълно различен“ (партньор на Ханде Ерчел).
* Хафсанур Санджактутан: Изпълняваща главната роля в най-рейтинговия сериал в момента – „Ревност“ (Kıskanmak).
Музикални звезди:
* Рапърът Норм Ендер, Мерт Демир и певецът Емир Джан Игрек.
* Актьори: Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин и Ахсен Ероглу.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.— Popüler Gazete (@populergazeteTR) April 9, 2026
Burak Deniz
Mert Demir
Emre (FEL) Öztürk
Norm Ender
Enes Güler
Hafsanur Sancaktutan
Emir Can İğrek
Somer Sivrioğlu
Serra Pirinç
Ogün Alibaş
Utku Ünsal
Sinem Özenç Ünsal
Elif Büşra… pic.twitter.com/6GKYPGsRap
Заповедите за арест са издадени от Бюрото за разследване на тероризма и организираната престъпност. Обвиненията варират от „притежание на наркотични вещества за лична употреба“ до „предоставяне и разпространение“. Задържаните вече са отведени за разпит и се очаква да им бъдат взети проби за наркотици.
Контекст на разследването Акцията е част от кампания, започнала миналия октомври, която вече засегна имена като Ханде Ерчел (освободена с отрицателна проба), Джан Яман и Ибрахим Челиккол.
Властите действат безкомпромисно, през февруари дори бе конфискуван легендарният хотел „Бебек“ на Босфора, сочен за център на тайни партита за елита.
Към момента двама от заподозрените се издирват, а един се намира извън граница. Случаят продължава да се развива, докато феновете в социалните мрежи изразяват своята подкрепа или разочарование от идолите си.
