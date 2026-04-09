Как е действала мрежата?

От глобалния център на TikTok поясняват, че става въпрос за координирана мрежа, действаща от територията на България.

34-те акаунта са имали общо над 66 700 последователи. Целта на лицата зад тях е била „изкуствено усилване“ на послания в подкрепа на конкретна политическа партия. Установено е също, че мрежата е координирала действията си в няколко различни онлайн платформи едновременно.

Институционално бездействие?

Въпреки действията на TikTok, от BFMI отбелязват, че това са единствените публично известни мерки срещу манипулацията в социалните мрежи за предстоящия вот. Организацията критикува липсата на реални институционални действия в България. Според експертите размитата отговорност между регулатори и държавни институции води до ситуация, в която манипулациите продължават необезпокоявано, въпреки наличието на доказателства за тях.

Вторият доклад на BFMI, който ще оцени ситуацията в последните дни на кампанията, се очаква с голям интерес. България се превръща в негативен пример за това как премахването на акаунти в една социална мрежа не спира разпространението на подвеждащо съдържание в други канали, ако липсва обща стратегия за дигитална сигурност.