Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
5| 2562 | НОВИНИ

Удар срещу ботовете: TikTok закри мрежа за изборни манипулации в България

Редактор: Frognews
Броени дни преди парламентарните избори, глобалната платформа TikTok обяви, че е премахнала 34 фалшиви акаунта, насочени към манипулиране на политическата риторика у нас. Разследването е проведено след сигнал от организацията Balkan Free Media Initiative (BFMI) и техния инструмент „TikTokcracy Tracker“.
 

Как е действала мрежата?

 

От глобалния център на TikTok поясняват, че става въпрос за координирана мрежа, действаща от територията на България.

 

34-те акаунта са имали общо над 66 700 последователи. Целта на лицата зад тях е била „изкуствено усилване“ на послания в подкрепа на конкретна политическа партия. Установено е също, че мрежата е координирала действията си в няколко различни онлайн платформи едновременно.

 

Институционално бездействие?

 

Въпреки действията на TikTok, от BFMI отбелязват, че това са единствените публично известни мерки срещу манипулацията в социалните мрежи за предстоящия вот. Организацията критикува липсата на реални институционални действия в България. Според експертите размитата отговорност между регулатори и държавни институции води до ситуация, в която манипулациите продължават необезпокоявано, въпреки наличието на доказателства за тях.

 

Вторият доклад на BFMI, който ще оцени ситуацията в последните дни на кампанията, се очаква с голям интерес. България се превръща в негативен пример за това как премахването на акаунти в една социална мрежа не спира разпространението на подвеждащо съдържание в други канали, ако липсва обща стратегия за дигитална сигурност.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 