AI управление: Meta ще общува със служителите си чрез аватар на Зукърбърг

Meta разработва AI версия на своя изпълнителен директор Марк Зъкърбърг, която да може да комуникира със служителите вместо него. Това е част от по-широка стратегия за трансформиране на компанията около изкуствения интелект, пише Financial Times. Технологичният гигант, оценяван на около 1.6 трилиона долара, работи по създаването на фотореалистични 3D AI персонажи, с които потребителите могат да взаимодействат в реално време.
 

Според източници на изданието компанията вече дава приоритет именно на AI версията на Зукърбърг. Самият той активно участва в обучението и тестването на дигиталния си двойник. Очаква се този AI персонаж да може да разговаря със служители, да дава обратна връзка и да създава усещане за по-близък контакт с основателя на компанията.

 

За целта моделът се обучава върху неговия стил на говорене, поведение, публични изказвания, както и върху актуалните му идеи за развитието на компанията. Така служителите биха могли да „общуват“ с негова виртуална версия.

 

Проектът все още е в ранен етап и е различен от другата инициатива на Зъкърбърг – т.нар. „CEO агент“, който трябва да му помага в работата чрез бързо извличане на информация. През последната година той инвестира милиарди в развитието на AI технологии, с амбицията да навакса изоставането спрямо конкуренти като OpenAI и Google. Целта му е създаването на т.нар. „лична суперинтелигентност“.

 

Наскоро Meta представи и нов AI модел – Muse Spark, който ще се използва в продуктите на компанията и предлага разширени възможности, включително логическо мислене и визуално разбиране. Новината беше добре приета от инвеститорите, като акциите на компанията се повишиха с 7%. Зъкърбърг все по-активно участва в технологичната работа – според източници той отделя между 5 и 10 часа седмично за програмиране и технически прегледи на AI проекти.

 

Още през 2023 г. Meta представи своя AI асистент, както и чатботове с различни „личности“, базирани на знаменитости Снууп Дог. Това беше вдъхновено от успеха на платформи като Character AI, особено сред по-младите потребители. По-късно компанията създаде и AI Studio, който позволява на потребителите да създават собствени AI персонажи или дигитални версии на себе си.

 

Тези инициативи обаче предизвикаха и критики, след като се появиха случаи на създаване на неподходящо съдържание, включително сексуализирани AI персонажи. В резултат на това Meta ограничи достъпа на непълнолетни до подобни функции.

 

Новото звено на компанията – Superintelligence Labs – продължава да разработва ново поколение AI персонажи, като основният фокус е върху максимално реалистични виртуални образи. Основното предизвикателство остава нуждата от огромна изчислителна мощност, за да се постигне плавно и реалистично взаимодействие.

 

Meta работи и по подобряване на гласовите технологии, като вече придоби компании като PlayAI и WaveForms.

 

AI версията на Зукърбърг ще бъде обучена и с неговия глас и външен вид. Ако проектът се окаже успешен, в бъдеще инфлуенсъри и създатели на съдържание също ще могат да създават свои дигитални двойници.

 

Паралелно с това Meta насърчава служителите си активно да използват AI инструменти в работата си, включително за автоматизация на задачи. Те са стимулирани да създават собствени AI агенти и да преминават през обучения за развитие на умения в тази област. Някои служители обаче се притесняват, че това може да е сигнал за бъдещи съкращения. От компанията уточняват, че обученията не са задължителни и целят единствено да покажат къде има нужда от допълнително развитие.

