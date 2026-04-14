Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:12
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 268 | НОВИНИ

Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда

Никола Николов – Паскал Източник: БГНЕС
Никола Николов – Паскал, сочен за един от най-големите контрабандисти в България, е сключил споразумение с прокуратурата, след като се е признал за виновен по три обвинения. Това става ясно от данни на Софийския градски съд, цитирани от „Сега“, като споразумението е подписано на 26 март. По силата на договореното той приема условна присъда от 2 години и 8 месеца, както и глоба в размер на 25 000 лева.
 

Освен това трябва да покрие част от разходите по разследването – малко над 13 000 лева, което е една шеста от общите разноски по делото.

 

Николов беше обвинен в участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи. Сред другите обвиняеми са бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, служителят на „Гранична полиция“ Петър Субев, както и Стефан и Марин Димитрови.

 

В рамките на споразумението Паскал признава участие в престъпната група в периода от август 2022 г. до април 2024 г. Той поема вина и за няколко случая на контрабанда на цигари в особено големи размери, извършени през различни гранични пунктове, при които са използвани документи с невярно съдържание. Общата стойност на незаконно пренесените количества надхвърля 9,4 млн. лева. Освен това се признава за виновен и за държане на голямо количество цигари без бандерол в пазарджишкото село Црънча.

 

При повдигането на обвиненията Николов не беше открит в страната и за него беше издадена европейска заповед за арест. Той беше задържан в Сърбия през септември миналата година, прекара няколко месеца в ареста, след което беше поставен под домашен арест и впоследствие екстрадиран в България през август 2025 г. по собствено желание.

 

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 3| 320 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 363 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции 0| 367 | EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции Канада гори, застраховките растат. Кой ще плати сметката? 0| 530 | Канада гори, застраховките растат. Кой ще плати сметката?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3354 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2830 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2716 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2677 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2670 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2664 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 