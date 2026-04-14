Освен това трябва да покрие част от разходите по разследването – малко над 13 000 лева, което е една шеста от общите разноски по делото.

Николов беше обвинен в участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи. Сред другите обвиняеми са бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, служителят на „Гранична полиция“ Петър Субев, както и Стефан и Марин Димитрови.

В рамките на споразумението Паскал признава участие в престъпната група в периода от август 2022 г. до април 2024 г. Той поема вина и за няколко случая на контрабанда на цигари в особено големи размери, извършени през различни гранични пунктове, при които са използвани документи с невярно съдържание. Общата стойност на незаконно пренесените количества надхвърля 9,4 млн. лева. Освен това се признава за виновен и за държане на голямо количество цигари без бандерол в пазарджишкото село Црънча.

При повдигането на обвиненията Николов не беше открит в страната и за него беше издадена европейска заповед за арест. Той беше задържан в Сърбия през септември миналата година, прекара няколко месеца в ареста, след което беше поставен под домашен арест и впоследствие екстрадиран в България през август 2025 г. по собствено желание.