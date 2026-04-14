Втори шанс за великденския козунак: От изсъхнало тесто до гурме десерт

Великден отмина, но в почти всеки дом остава поне един позасъхнал козунак, който вече не е толкова пухкав и изкушаващ. Преди да решите, че мястото му е в коша, спрете! В кулинарията сухият козунак се смята за ценен деликатес, тъй като попива аромати и кремове много по-добре от пресния.
 

Ето три лесни начина да превърнете остатъците в чисто ново изкушение:

 

1. Класически козуначен пудинг (Bread and Butter Pudding)
Това е кралят на „рециклираните“ десерти. Става богат, кремообразен и ухае на ванилия.

 

Как да го направите

 

Нарежете козунака на филийки или кубчета. Намажете ги леко с масло и ги подредете в тавичка. Залейте ги със смес от 3 яйца, 500 мл прясно мляко, захар на вкус и много ванилия.


Можете да добавите шепа стафиди, парченца шоколад или малко портокалови корички. Печете на 180°C, докато сместа стегне и се получи златиста коричка.


2. „Френски“ тостове от Козунак
Забравете за обикновения хляб – козуначените пържени филийки са на съвсем друго ниво. Понеже козунакът е сладък и богат на яйца, резултатът е карамелизиран и нежен вкус.

 

Как да го направите

 

Потопете дебели филийки козунак в смес от мляко и яйце (без да добавяте много захар, защото той си има). Изпържете в малко масло до златисто.


Поднесете с топка сладолед, пресни плодове или просто лъжица кисело мляко за баланс.


3. Козуначени трюфели (Бързи бонбони)
Ако козунакът е твърде сух дори за пудинг, превърнете го в домашни бонбони.

 

Как да го направите

 

Натрошете козунака на трохи в блендер. Смесете ги с малко маскарпоне, течен шоколад или сладко (от вишни става страхотно). Оформете топчета и ги оваляйте в какао, счукани орехи или кокосови стърготини.

 

Имате готов десерт за следобедното кафе, който изглежда професионално.


Защо си заслужава?

 

Освен че пестите пари и не пилеете храна, тези рецепти отнемат по-малко от 15 минути подготовка. Те са идеалният начин да удължите празничното настроение, без да се чувствате виновни, че козунакът е изсъхнал.

 

Малък съвет

 

Ако все още имате боядисани яйца, използвайте ги за обилна зелена салата с пресен лук и репички – това е най-добрият „антидот“ след сладките изкушения!

