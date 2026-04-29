На нея се виждат миди, подредени върху плаж така, че изписват „86 47“. Тръмп е 47–ият президент на САЩ, а „86“ може да означава „премахвам“ или „изключвам“, но в жаргон понякога се тълкува и като призив за убийство.

В първоначалната си публикация в Instagram Коми пише, че това е „интересна формация от миди по време на разходка на плажа“, но скоро след това я изтрива заради критики, че посланието може да се възприеме като заплаха. В последващ пост той уточнява, че е възприел подредбата като политическо послание, но не е призовавал към насилие.

Коми твърди, че е попаднал случайно на подредбата и не е участвал в създаването ѝ. Юристи отбелязват, че прагът за доказване на заплаха чрез изказвания е висок и би било трудно да се изгради убедително обвинение само въз основа на тази снимка. След публикацията синът на президента, Доналд Тръмп–младши, реагира остро в социалните мрежи, като обвини Коми, че индиректно призовава за убийството на баща му.

Коми е назначен за директор на ФБР от президента Барак Обама, но по–късно е уволнен от Тръмп заради начина, по който ръководи разследването за връзки между предизборната му кампания през 2016 г. и Русия.

В отделен случай през септември Министерството на правосъдието вече повдигна обвинения срещу Коми във Вирджиния за това, че е дал неверни показания пред Конгреса. Голямото жури обаче отхвърля една от трите точки по обвинението. Делото е свързано с негови показания от 2020 г. относно действията на ФБР по разследването за Русия.

Впоследствие съдия прекратява този процес, като приема, че назначаването на прокурора Линдзи Халиган е било незаконно. Оттогава случаят не е внесен отново пред съд.

Доналд Тръмп от години настоява Коми да бъде съден. Междувременно администрацията му предприема и други действия, включително уволнението на дъщерята на Коми – Морийн Коми, която е работила по делата срещу Джефри Епстийн и Гислейн Максуел. Тя оспорва уволнението си в съда, като твърди, че няма професионални основания за него и че истинската причина е враждебното отношение на президента към баща ѝ или предполагаемите ѝ политически възгледи.