Затвориха Дарданелите заради проблем с танкер
Корабоплаването през Дарданелите е временно спряно и в двете посоки заради затруднения с преминаването на танкер, съобщава турското издание Hürriyet.
Плавателният съд „Zephyr Prosper“, дълъг 274 метра и плаващ под флага на Барбадос, е намалил скоростта си заради силни течения в района край Еджеабат. Корабът пътува от Русия към Измит.
След сигнал от капитана на място са изпратени три влекача на бреговата охрана, които да окажат помощ.
Другите кораби в района са били уведомени по радиостанцията, а движението през пролива е преустановено до отстраняване на проблема.
