Затвориха Дарданелите заради проблем с танкер

Редактор: Frognews
Корабоплаването през Дарданелите е временно спряно и в двете посоки заради затруднения с преминаването на танкер, съобщава турското издание Hürriyet.
 

Плавателният съд „Zephyr Prosper“, дълъг 274 метра и плаващ под флага на Барбадос, е намалил скоростта си заради силни течения в района край Еджеабат. Корабът пътува от Русия към Измит.

 

След сигнал от капитана на място са изпратени три влекача на бреговата охрана, които да окажат помощ.

 

Другите кораби в района са били уведомени по радиостанцията, а движението през пролива е преустановено до отстраняване на проблема.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
„Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава 1| 310 | „Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 933 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7680 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5794 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4728 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4452 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3426 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3368 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3359 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3173 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
