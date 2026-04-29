Затвориха Дарданелите заради проблем с танкер

Плавателният съд „Zephyr Prosper“, дълъг 274 метра и плаващ под флага на Барбадос, е намалил скоростта си заради силни течения в района край Еджеабат. Корабът пътува от Русия към Измит.

След сигнал от капитана на място са изпратени три влекача на бреговата охрана, които да окажат помощ.

Другите кораби в района са били уведомени по радиостанцията, а движението през пролива е преустановено до отстраняване на проблема.