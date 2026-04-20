Понеделник, 20 Април 2026, 15:00
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Окончателните резултати от предсрочните избори на 19 април все още не са ясни, но всички водещи европейски дигитални и печатни издания вече излязоха със своите коментари. Те варират в широки граници – докато едни определят победата на „Прогресивна България“ като път към излизане от политическата криза у нас, други акцентират върху възможността страната ни да започне да играе ролята на Унгария на Орбан.
 

Ето как виждат изборите у нас някои от най-големите европейски медии:

 

La Repubblica: България може да е новата Унгария

 

България може да се превърне в новата Унгария – поне по отношение на ролята си на проблемен партньор в рамките на ЕС и като потенциална „пета колона“ на Владимир Путин, пише в свой материал италианският La Repubblica, като припомня, че още в началото на кампанията той заема твърда линия срещу подкрепата за Украйна.

 

Ако Радев успее да състави правителство, в Европейския съюз нарастват опасенията, че страната може да започне да блокира ключови решения – подобно на ролята, която досега играеше Виктор Орбан. Наскоро именно Будапеща задържа одобрението на многомилиарден заем за Киев и възпрепятства редица решения на Брюксел.

 

Политическата ситуация в страната допълнително усложнява картината. България стига до тези избори след дълъг период на нестабилност – осми предсрочен вот за пет години и силно фрагментирана партийна система. Въвеждането на еврото в началото на годината също се превръща в тема на напрежение, като антиевропейските сили го обвиняват за задълбочаване на икономическите трудности. Самият Радев се обявява против приемането на общата валута, което подсказва възможна по-конфронтационна линия спрямо ЕС, припомня още La Repubblica.

 

През последните месеци страната беше разтърсена и от протести срещу корупцията, които новата партия умело използва в кампанията си. Така, макар и сравнително малка държава в ЕС, България може да се превърне във фактор, който затруднява вземането на решения на европейско ниво. В този контекст страната, разположена на стратегическо място на Черно море, може да се превърне в нова слаба точка за Европейския съюз и НАТО.

 

Die Welt: Политическата ориентация на Радев предизвиква въпроси

 

Политическата ориентация на Радев предизвиква въпроси в европейски контекст. Като президент той често заемаше по-умерени или нееднозначни позиции спрямо Русия и се обявяваше за диалог с Москва. В хода на кампанията той постави акцент върху защитата на националния интерес в рамките на ЕС и НАТО, без да заема крайни позиции, пише германският всекидневник Die Welt.

 

По отношение на войната в Украйна Радев заяви, че България няма да участва финансово във военна помощ, но няма да блокира общите решения на Европейския съюз. Това го доближава до по-прагматичен подход, подобен на този на новото унгарско ръководство.

 

В международен план някои анализатори вече определят Радев като потенциално „българско копие на Орбан“, предупреждавайки, че при негово управление София може да се превърне в по-труден партньор за Брюксел. Руски медии също прогнозират, че външнополитическият курс на страната може да се промени и да стане по-независим спрямо европейските позиции.

 

В изборната нощ Радев подчерта, че Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност, да спре деиндустриализацията и да гарантира енергийната си сигурност, като според него е необходим по-прагматичен подход в политиката на ЕС, пише още вестникът.

 

Le Monde: Невиждана изборна победа от 1997 г. насам

 

България не е виждала подобна изборна победа от 1997 г. насам. Според данни на социологическите агенции бившият президент Румен Радев си осигурява абсолютно мнозинство, което му дава възможност да състави първото стабилно правителство в страната от пет години насам, пише френският Le Monde.

 

Изданието припомня, че в миналото той е бил член на комунистическата партия и нееднократно е заемал двусмислени позиции по отношение на Русия. Сред тях са изказвания, че Крим е „руски“, както и критики към европейските санкции, наложени след войната в Украйна.

 

Reuters: Неяснота за външнополитическия курс

 

Reuters акцентира, че по време на кампанията бившият президент се е възползвал от общественото недоволство от корупцията и политическата криза. В същото време позициите му – включително критиките към военната помощ за Украйна и идеите за по-тесни отношения с Москва – предизвикват сравнения с унгарския модел на управление.

 

„Въпреки това Радев дава сигнали, че няма да прекъсва европейската ориентация на страната и е готов да работи с проевропейски партии по ключови реформи. Остава обаче неясно доколко управлението му ще промени външнополитическия курс на България“, посочва агенцията.

 

Страната продължава да се сблъсква с редица предизвикателства, включително икономически трудности, растящи разходи за живот и демографска криза, които ще бъдат сред основните задачи пред новото управление, завършва материалът на Reuters.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла 0| 215 | Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 2| 748 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток 0| 499 | Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8450 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7383 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7232 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 45| 6785 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6667 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6335 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5825 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 5063 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
