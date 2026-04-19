Всички секции са отворени



Всички избирателни секции в страната са открити и работят нормално. Няма данни за масови отсъствия на членове на комисии, като са отчетени само единични случаи, при които районните избирателни комисии са предприели действия.

В страната се гласува в над 12 000 секции, като в повече от 9000 от тях има възможност и за машинно гласуване.















Напомняне за машинното гласуване



От ЦИК подчертават, че е важно машините да бъдат включени в електрическата мрежа. При изчерпана батерия и невключено устройство не може автоматично да се премине към гласуване само с хартиени бюлетини.

Такова решение се взема само при установен технически проблем, който не може да бъде отстранен от техник, след което районната избирателна комисия разрешава преминаване към хартиен вот.

Конкретни проблеми с машини



Към момента в ЦИК са постъпили пет сигнала за технически неизправности. Във Варна машина е стартирала с грешна дата, а в Благоевград – с неправилен час. В София устройство не е стартирало.

В 11-и МИР – Ловеч е установена машина със счупено капаче на отделението за флаш паметта, поради което машинното гласуване там е преустановено.

Само с хартиени бюлетини ще се гласува и в секция във Варна, където машина не е отпечатала разписка шест последователни пъти. На място са изпратени техници.

Постъпили сигнали



Към момента няма съществени жалби за нарушения в изборния процес. Има отделни сигнали, включително от столичния квартал „Надежда“, че не се поставя печат върху машинната бюлетина.















Постъпил е и сигнал от кандидат-депутат за секция в община Гоце Делчев, където вместо параван е използвана тъмна стаичка. По случая се извършва проверка.

Информация за избирателите



От ЦИК напомнят, че гражданите могат да проверят адресите на избирателните секции чрез интерактивната карта на сайта на комисията. Там са публикувани и телефони за подаване на сигнали за нередности по време на изборния ден.