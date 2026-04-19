Неделя, 19 Април 2026, 10:12
12 000 секции отвориха, ЦИК отчита нормален старт и единични проблеми с машини

Над 12 000 секции отвориха в страната, като в повече от 9000 се гласува и с машини, а първите данни от ЦИК показват нормален старт на изборния ден с единични технически проблеми и сигнали. До момента са постъпили пет случая на неизправности при машините, включително грешни дата и час, както и нестартирали устройства, но без сериозни нарушения или масови затруднения в процеса.
 

Всички секции са отворени


Всички избирателни секции в страната са открити и работят нормално. Няма данни за масови отсъствия на членове на комисии, като са отчетени само единични случаи, при които районните избирателни комисии са предприели действия.

 

В страната се гласува в над 12 000 секции, като в повече от 9000 от тях има възможност и за машинно гласуване.







Напомняне за машинното гласуване


От ЦИК подчертават, че е важно машините да бъдат включени в електрическата мрежа. При изчерпана батерия и невключено устройство не може автоматично да се премине към гласуване само с хартиени бюлетини.

 

Такова решение се взема само при установен технически проблем, който не може да бъде отстранен от техник, след което районната избирателна комисия разрешава преминаване към хартиен вот.

 

Конкретни проблеми с машини


Към момента в ЦИК са постъпили пет сигнала за технически неизправности. Във Варна машина е стартирала с грешна дата, а в Благоевград – с неправилен час. В София устройство не е стартирало.

 

В 11-и МИР – Ловеч е установена машина със счупено капаче на отделението за флаш паметта, поради което машинното гласуване там е преустановено.

 

Само с хартиени бюлетини ще се гласува и в секция във Варна, където машина не е отпечатала разписка шест последователни пъти. На място са изпратени техници.

 

Постъпили сигнали


Към момента няма съществени жалби за нарушения в изборния процес. Има отделни сигнали, включително от столичния квартал „Надежда“, че не се поставя печат върху машинната бюлетина.







Постъпил е и сигнал от кандидат-депутат за секция в община Гоце Делчев, където вместо параван е използвана тъмна стаичка. По случая се извършва проверка.

 

Информация за избирателите


От ЦИК напомнят, че гражданите могат да проверят адресите на избирателните секции чрез интерактивната карта на сайта на комисията. Там са публикувани и телефони за подаване на сигнали за нередности по време на изборния ден.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност 1| 246 | Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч. 3| 350 | Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч. Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията 1| 329 | Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност 2| 377 | Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 10668 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6727 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4449 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 12| 3273 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3261 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 1| 3245 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3147 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 59| 2997 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
