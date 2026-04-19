Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч.
Лидерът на ДПС Делян Пеевски упражни правото си на глас на изборите за 52-ро Народно събрание. Той гласува малко след 8:00 ч. в село Бабяк, община Белица, област Благоевград.
Медии не присъстваха на място, като от пресцентъра на партията разпространиха снимки от гласуването.
След като пусна бюлетината си, Пеевски заяви, че е избрал „държавата на хората“. По думите му изборите са моментът, в който гражданите решават каква държава искат и на кого да поверят управлението.
Той подчерта, че е гласувал за повече държавност, сигурност и просперитет за хората.
Реклама / Ads
Реклама / Ads