1| 321 | НОВИНИ
Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията
Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, показват данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Очакванията са тя да нарасне значително през деня и да надхвърли 50%.
Право на глас имат над 6,64 млн. български граждани. В страната са разкрити около 12 000 секции, като в 9354 от тях избирателите могат да гласуват и с машина, освен с хартиена бюлетина.
Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч. Ако пред секциите има избиратели, гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.
Общо 4786 кандидати от 24 формации – 14 партии и 10 коалиции – участват в надпреварата за място в 52-рото Народно събрание.
Реклама / Ads
Реклама / Ads