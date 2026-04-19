Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията

Право на глас имат над 6,64 млн. български граждани. В страната са разкрити около 12 000 секции, като в 9354 от тях избирателите могат да гласуват и с машина, освен с хартиена бюлетина.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч. Ако пред секциите има избиратели, гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.

Общо 4786 кандидати от 24 формации – 14 партии и 10 коалиции – участват в надпреварата за място в 52-рото Народно събрание.