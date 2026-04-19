Неделя, 19 Април 2026, 10:12
Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията
Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, показват данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Очакванията са тя да нарасне значително през деня и да надхвърли 50%.
 

Право на глас имат над 6,64 млн. български граждани. В страната са разкрити около 12 000 секции, като в 9354 от тях избирателите могат да гласуват и с машина, освен с хартиена бюлетина.

 

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч. Ако пред секциите има избиратели, гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.

 

Общо 4786 кандидати от 24 формации – 14 партии и 10 коалиции – участват в надпреварата за място в 52-рото Народно събрание.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност 1| 236 | Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч. 3| 338 | Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч. 12 000 секции отвориха, ЦИК отчита нормален старт и единични проблеми с машини 0| 316 | 12 000 секции отвориха, ЦИК отчита нормален старт и единични проблеми с машини Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност 2| 367 | Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 10665 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6724 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4448 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 12| 3276 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3260 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 1| 3239 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3147 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 59| 2994 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
