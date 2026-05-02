Американска авиокомпания фалира и е първата жертва в авиондустрията на войната с Иран

Редактор: Ивайло Александров
Един от най-големите американски нискобюджетни превозвачи Spirit Airlines прекрати дейността си 34 години след създаването си, предаде Reuters. Тя стана първата жертва в самолетната индустрия на войната с Иран, след като не успя да осигури подкрепата на кредиторите за спасителен план на правителството на САЩ.
 

Фалитът на авиокомпанията след удвояването на цените на самолетното гориво по време на двумесечната война в Иран ще остави 17 хиляди свои служители без работа. Това е удар и за президента Доналд Тръмп, който предложи 500 милиона долара за спасяване на Spirit, въпреки противопоставянето на някои от най-близките му съветници и много републиканци в Конгреса.

 

Нито един американски авиопревозвач с мащаба на компанията Spirit Airlines, не е фалирал от две десетилетия насам. Нискотарифната авиокомпания в 34-годишната си история осъществяваше 5% от полетите в САЩ и помагаше за поддържането на по-ниски цени на билетите на пазари, където се конкурираше с големите превозвачи.

 

На уебсайта на Spirit Airlines беше публикувано съобщение, в което се казва, че всички полети са отменени и линиите за обслужване на клиенти вече не работят. Превозвачът посочва като основна причина финансовите трудности, започнали след началото на пандемията, и високите цени на петрола в последните месеци. Те са сложили край на оздравителните процедури и са оставили решението за прекратяване на дейността без алтернатива. Някои от пътниците са разбрали, че полетите им са отменени едва при пристигането им на летищата. Служители на авиокомпанията също са били изненадани.

 

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че не смята, че правителството трябва да спасява нискотарифните авиокомпании, които са поискали 2,5 млрд. долара държавна помощ заради високите цени на самолетното гориво след фалита на Spirit Airlines. „В този момент не мисля, че е необходимо. Те имат достъп до пари в брой. Ако искат да се обърнат към правителството на САЩ, ние ще бъдем кредитор от последна инстанция. Ако могат да намерят долари на частните пазари – мисля, че това е по-добре за тях“, каза Дъфи на пресконференция на летище Нюарк.

 

Той отбеляза, че перспективата за евентуално спасяване на Spirit е била видяна от някои други авиокомпании като възможност за получаване на пари „не непременно въз основа на нужда, а въз основа на възможност“.

 

Главният изпълнителен директор на Spirit Airlines Дейв Дейвис заяви, че и други авиокомпании са изложени на риск от проблеми с ликвидността, тъй като цените на самолетното гориво се покачват драстично поради войната в Иран. „Всички изгарят пари (скоростта, с която една компания изразходва наличния си капитал за финансиране на операции, преди да генерира положителен паричен поток). Ние просто имахме по-малка купчина средства в началото. Те обаче не са чак толкова зад нас в надпреварата.“

