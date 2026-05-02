Съпругът на нобелова лауреатка за мир, задържана в Иран: Тя няма да оцелее без лечение

Редактор: Ивайло Александров
„Няма да е проблем за иранското правителство, ако носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади почине в затвора“, заяви съпругът ѝ пред Sky News. Вчера тя беше приета по спешност в болница със сърдечна криза.
 

Адвокатката по правата на човека е преместена в болница в същата провинция, където е и затворът ѝ – Занджан, след като е претърпяла „сърдечна криза“, но лекарите ѝ казват, че подходящо лечение може да се проведе само в столицата Техеран.

 

Иранското министерство на разузнаването настоява тя да бъде лекувана в Занджан въпреки това, казва Таги Рахмани. Той предупреждава, че съпругата му физически не може да издържи затвора. „Децата ѝ са най-голямата жертва във всичко това. Не са я виждали повече от 10 години. „Тази новина ги разстрои дълбоко и без дори да видят или говорят с майка си, те се натъжават.“  

 

Норвежкият Нобелов комитет призова Иран да освободи Наргес Мохамади за лечение, тъй като има риск за живота ѝ, заяви председателят на Норвежкия Нобелов институт Йорген Ватне Фриднес. Здравословното състояние на 54-годишната Наргес Мохамади се е влошило сериозно, каза Фриднес, като се позвава на семейството ѝ и на нейния адвокат.

 

 

Мохамади беше осъдена на 7,5 години затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно. 

 

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди. Според прокуратурата, по време на възпоменателната церемония за него, тя е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги и да нарушават обществения ред“.

