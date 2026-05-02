Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
Гръцки фермери излязоха днес на протест с трактори край Солун

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Гръцки фермери организираха протест на централния площад в Малгара близо до Солун, като докараха десетки трактори. След това протестиращите се преместиха към магистралата Атина – Солун, където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението.
 

Земеделците заплашват с нови протести по време на туристическия сезон.

 

След почти 50 дни през зимата на протести и обещания от страна на правителството, нищо не е изпълнено и аграрният сектор продължава да загива, казаха днес пред медиите протестиращите фермери. Цените на торовете и горивата за тях са вече непосилни и водят единствено до фалит, споделиха те. Посочиха и конкретни данни – от 600 на 1000 евро вече е цената за тон тор, а дизелът за земеделците вече достига 2 евро за литър.

 

Днес около сто трактора се появиха до магистралата Солун – Атина с желание символично да прекратят движението като знак на протест срещу неизпълнените ангажименти от страната на правителството. Полицията не позволи машините да се качат на магистралата и протестът беше на паралелен път.

 

Това е само предупреждение, заявиха земеделците и показаха, че имат готовност за протести. Само преди дни и фермерите от Серес съобщиха, че ако не им решат проблемите този път ще блокират граничния пункт „Промахон“.

