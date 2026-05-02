Гръцки фермери излязоха днес на протест с трактори край Солун

Земеделците заплашват с нови протести по време на туристическия сезон.

След почти 50 дни през зимата на протести и обещания от страна на правителството, нищо не е изпълнено и аграрният сектор продължава да загива, казаха днес пред медиите протестиращите фермери. Цените на торовете и горивата за тях са вече непосилни и водят единствено до фалит, споделиха те. Посочиха и конкретни данни – от 600 на 1000 евро вече е цената за тон тор, а дизелът за земеделците вече достига 2 евро за литър.

Днес около сто трактора се появиха до магистралата Солун – Атина с желание символично да прекратят движението като знак на протест срещу неизпълнените ангажименти от страната на правителството. Полицията не позволи машините да се качат на магистралата и протестът беше на паралелен път.

Това е само предупреждение, заявиха земеделците и показаха, че имат готовност за протести. Само преди дни и фермерите от Серес съобщиха, че ако не им решат проблемите този път ще блокират граничния пункт „Промахон“.