Преди температурите да паднат под нулата рано тази сутрин, земеделците от района очакваха много силна година с богата реколта. Природата тази година е благосклонна и всичко се случва като по учебник – от подходящите температури, през достатъчното слънчеви дни до добрата влажност на почвата.

„Както сме си говорили с мои колеги, много хубаво не е на хубаво. Очакваме свръхпроизводство, но ако следваме миналогодишната обстановка и всички запаси на фабриките са се изразходили, очакваме поне изкупната кампания за плодовете, които са за преработка, да бъде успешна. Когато има много, цената е много ниска, работата е много като количество и в крайна сметка сметките не са много добри. Според мен между 1 и 1,30 евро ще бъде нормална едрова цена“, казва пред Nova Милен Георгиев, председател на звено „Овощарство“ към Национална асоциация „Обединени земеделски производители“.

В магазина и на пазара обаче черешите ще бъдат осезаемо по-скъпи. Крайната им цена ще зависи от надценките на прекупвачите и търговците. „За съжаление в България няма контрол на надценките между производителите и краен клиент. В някои случаи се минава през няколко прекупвача“, каза Георгиев.

„Хората не трябва да се подвеждат по високите цени, защото със сигурност в сезона, който искам да подчертая, че е юни месец, няма да бъде фрапираща и цялото българско население ще може да се радва на хубави кюстендилски череши.“