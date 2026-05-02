Понеделник, 04 Май 2026, 12:51
Ще има ли череши тази година: Притеснения заради минусови температури в Кюстендилско

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Минусови температури в Кюстендил тази сутрин породиха първи притеснения за реколтата от череши. Кметът Огнян Атанасов обяви, че във вторник ще се проведе работна среща с потърпевшите земеделски производители, ако има такива.
 

Преди температурите да паднат под нулата рано тази сутрин, земеделците от района очакваха много силна година с богата реколта. Природата тази година е благосклонна и всичко се случва като по учебник – от подходящите температури, през достатъчното слънчеви дни до добрата влажност на почвата.

 

„Както сме си говорили с мои колеги, много хубаво не е на хубаво. Очакваме свръхпроизводство, но ако следваме миналогодишната обстановка и всички запаси на фабриките са се изразходили, очакваме поне изкупната кампания за плодовете, които са за преработка, да бъде успешна. Когато има много, цената е много ниска, работата е много като количество и в крайна сметка сметките не са много добри. Според мен между 1 и 1,30 евро ще бъде нормална едрова цена“, казва пред Nova Милен Георгиев, председател на звено „Овощарство“ към Национална асоциация „Обединени земеделски производители“.

 

В магазина и на пазара обаче черешите ще бъдат осезаемо по-скъпи. Крайната им цена ще зависи от надценките на прекупвачите и търговците. „За съжаление в България няма контрол на надценките между производителите и краен клиент. В някои случаи се минава през няколко прекупвача“, каза Георгиев.

 

„Хората не трябва да се подвеждат по високите цени, защото със сигурност в сезона, който искам да подчертая, че е юни месец, няма да бъде фрапираща и цялото българско население ще може да се радва на хубави кюстендилски череши.“ 

