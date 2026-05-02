Понеделник, 04 Май 2026, 12:48
„Левски“ шампион: Сините футболисти с първа титла от 17 години

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Футболистите на „Левски“ спечелиха за 27-и път титлата по футбол на България, след като победиха като домакин с 1:0 в 32-ия кръг втория в класирането „ЦСКА 1948“ на препълнения стадион „Георги Аспарухов“.
 

С триумфа си „сините“ прекъснаха хегемонията от 14 поредни титли на „Лудогорец“ и връщат трофея в своята витрина за пръв път след 2009 година.

 

Победата за Левски дойде трудно след относително равностойно и нулево първо полувреме, в което домакините имаха териториален превес, но „ЦСКА 1948“ уцелиха гредата на вратата на Вуцов.

 

В 55-ата минута Адама Траоре влезе грубо в краката на Евертон Бала и след преглед с ВАР футболистът на „червените“ получи директен червен картон.

 

Победният гол падна в 71-ата минута, когато дълбоката резерва в „Левски“ Марко Дуганджич реализира с левия крак след грешка в защитата на съперника – 1:0.

 

В края на мача голямо меле пред вратата на „Левски“ доведе само до корнер в полза на „ЦСКА 1948“. „Сините“ пропуснаха чисто положение при контра след това.

 

Така „Левски“ удържа преднината си и триумфира като шампиони пред екзалтираната си публика.

 

Четири кръга преди края разликата между „Левски“ и втория засега „ЦСКА 1948“ стана непреодолима – 14 точки, а третият „Лудогорец“ е на 16 пункта от лидера, макар и с мач по-малко. „ЦСКА“ е четвърти с 20 точки зад „Левски“, който води със 76 пункта.

