Тенденцията на ръст се наблюдава още от сутрешните часове. Към 13:00 ч. активността е 23,6% според „Мяра“, а към 12:00 ч. – 17,7% по данни на „Тренд“, докато екзитпол на „Галъп Интернешънъл Болкан“ отчита около 22% към същия час.

По-ранните измервания също показаха постепенно покачване – 1,1% към 8:30 ч. („Маркет ЛИНКС“) и 4,9% към 9:00 ч. („Алфа Рисърч“), което е по-високо спрямо същия час на предходните избори през 2024 г. Към 10:00 ч. активността вече достига между 7,7% и 8%.

Официалните данни на ЦИК също потвърждават тенденцията – към 11:00 ч. активността е 12,12%, при 9,55% на предходния вот. Най-висока е тя във Враца – 17,13%, а най-ниска в Кърджали – 7,80%.

Различията в данните между агенциите се дължат на различни методологии – част от тях използват екзитпол, а други извадкови проучвания. Въпреки това всички измервания сочат по-висока активност спрямо предишните избори.

Прогнозите са за силен интерес през целия ден, като се очаква избирателната активност да надхвърли 50%.

Право на глас имат над 6,6 млн. български граждани. В страната са разкрити около 12 000 секции, като в над 9000 от тях може да се гласува и с машина. Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч., с възможност за удължаване до 21:00 ч. при наличие на чакащи избиратели.