Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност

След вота си Доган заяви, че е подкрепил „по-справедлива България с повече държавност“. По думите му страната се намира в състояние на дефицит на държавност, което влияе върху върховенството на закона.

Той постави акцент и върху младите хора, като посочи, че те трябва да бъдат сред приоритетите на следващото управление. Според него бъдещият парламент трябва да предприеме мерки за подобряване на условията и перспективите пред тях.

По повод социологическите прогнози за резултата на АПС, които я поставят под парламентарната бариера, Доган отказа да прави прогнози и посочи, че резултатите ще станат ясни след изборите.

Той коментира и състоянието на правата и свободите в страната, като заяви, че според него има отклонения в законодателната рамка. Доган посочи и протестите от декември като сигнал за обществено недоволство, който трябва да бъде отчетен.