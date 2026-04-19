Неделя, 19 Април 2026, 10:12
Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност

Доган гласува с хартиена бюлетина, говори за дефицит на държавност
Източник: БГНЕС/архив, 2024 г./
Почетният председател на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Ахмед Доган упражни правото си на глас на изборите за 52-ро Народно събрание в София. Той гласува с хартиена бюлетина в 52-ро ОУ „Цанко Церковски“.
 

След вота си Доган заяви, че е подкрепил „по-справедлива България с повече държавност“. По думите му страната се намира в състояние на дефицит на държавност, което влияе върху върховенството на закона.

 

Той постави акцент и върху младите хора, като посочи, че те трябва да бъдат сред приоритетите на следващото управление. Според него бъдещият парламент трябва да предприеме мерки за подобряване на условията и перспективите пред тях.

 

По повод социологическите прогнози за резултата на АПС, които я поставят под парламентарната бариера, Доган отказа да прави прогнози и посочи, че резултатите ще станат ясни след изборите.

 

Той коментира и състоянието на правата и свободите в страната, като заяви, че според него има отклонения в законодателната рамка. Доган посочи и протестите от декември като сигнал за обществено недоволство, който трябва да бъде отчетен.

