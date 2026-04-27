Понеделник, 27 Април 2026, 18:25
Глътка въздух за шофьорите: Гърция отложи глобите за новите аптечки до 2027 г.

Гръцките власти решиха да дадат отсрочка на шофьорите относно новото съдържание на автомобилните аптечки. Първоначално обявеният краен срок – 18 юни тази година – се удължава, като новите правила ще станат задължителни едва от 1 януари 2027 г. До края на настоящата година новите артикули в комплекта остават само препоръчителни, предава БНР.
 

Времето за снабдяване с новите комплекти се оказа твърде кратко както за местните граждани, така и за чуждестранните туристи. Полицаи в южната ни съседка коментират, че е по-разумно да се даде време на пазара да се подготви за изискването за точно 16 задължителни артикула в комплекта.

 

Какво трябва да съдържа новата аптечка?

 

Въпреки отлагането, властите съветват шофьорите да не чакат последния момент. Новият комплект за първа помощ трябва да отговаря на европейските технически стандарти (СЕ маркировка) и задължително да включва:

 

* Специално изотермично одеяло
* Медицински маски за лице
* Различни видове медицински превръзки

* Общо 16 специфични артикула за оказване на помощ при инцидент


Важни правила за съхранение

 

Новата наредба не обхваща само съдържанието, но и начина на съхранение. Аптечката трябва да е на лесно и достъпно място в купето, а не заключена или затрупана с багаж. Изрично се забранява в нея да се държат странични предмети.

 

Поради високите температури в Гърция, медикаментите трябва да се подменят на всеки две години (или по-често при нужда), а липсите да се попълват веднага след ползване.

 

Глоби и специфики

 

Законът предвижда глоба от 30 евро за нарушителите, но тя ще се налага едва от следващата година. Тъй като изискванията в Гърция се различават от тези в други европейски страни, на много туристи вероятно ще се наложи да закупят отделна аптечка специално за гръцката територия. Правилата важат за всички моторни превозни средства, с изключение на мотоциклетите.

