Сряда, 15 Април 2026, 08:24
НОВИНИ

Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори

Редактор: Ивайло Александров
Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори след тристранната среща, организирана във Вашингтон, предаде Reuters, като се позова на изявление на Държавния департамент на САЩ.
 

Срещата беше открита от държавния секретар Марко Рубио, който призова двете страни да се възползват от „историческата възможност“ да очертаят „рамка, върху която да бъде изграден траен мир“.

 

На фона на преговорите в Съединените щати продължава израелската офанзива в Южен Ливан. При израелски въздушни удари в Тир и Ал Абасия са загинали двама души. Израелските сухопътни сили затягат обръча около град Бинт Джубайл, където се стремят да установят пълен контрол. Танкове вече са достигнали до центъра на града. Съобщава се и за взривени къщи.

