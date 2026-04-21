Кой предаде Принс? Истината 10 години по-късно

Принс беше символ на дисциплината. Строг веган, въздържател, човек, чиято енергия на сцената изглеждаше неизчерпаема. Но зад този „пурпурен“ параван се криеше мъчителна реалност. Годините на екстремни изпълнения на високи токчета оставиха тялото му разбито, а единственият начин да продължи да бъде „Принс“ беше чрез опасната зависимост от опиоиди. Докато светът му се възхищаваше, той тайно се бореше с разрушителната сила на „Перкосет“.

Първият истински вик за помощ дойде на 15 април 2016 г., когато самолетът му кацна аварийно, за да му бъде поставена инжекция „Наркан“. Светът чу версията за „тежък грип“. Това беше първото голямо предателство. Мълчанието на неговия антураж, който предпочете да запази имиджа му, вместо да разкрие истината, която можеше да го спаси.

Истината за фаталното утро на 21 април е смразяваща. Принс не е искал да умре. Токсикологичният анализ разкри шокиращите 67,8 микрограма фентанил на литър кръв – доза, която превръща всеки организъм в пепел. Разследването доказа, че музикантът е станал жертва на черния пазар. Той е вярвал, че приема „Викодин“, но хапчето е било фалшификат, зареден с фентанил.

„По всяка вероятност Принс не е имал представа, че приема смърт в дозировка“, признаха прокурорите две години по-късно. Въпросът обаче остава, как един от най-богатите и влиятелни хора на планетата се озова в ситуация да разчита на хапчета „менте“ от улицата?



Ако търсите справедливост в съдебните архиви, няма да я намерите. След две години разследване, единственият „виновен“ се оказа д-р Майкъл Шуленберг.

Неговото престъпление?

Изписвал е лекарства на Принс под името на бодигарда му, за да пази анонимността на звездата.

Наказанието?

Смехотворната глоба от 30 000 долара и кратък период на наблюдение.

Това е и най-голямото предателство. Лекарите, които трябваше да лекуват тялото му, се превърнаха в съучастници в прикриването на неговата зависимост. Специалистът, който трябваше да започне лечението му, пристигна в „Пейсли Парк“ само за да констатира смъртта в асансьора.



Десет години по-късно Принс е по-жив от всякога в класациите, в мюзикълите и в сърцата на феновете. Но неговата смърт остава паметник на човешката самота в центъра на славата. „Пейсли Парк“ днес е музей, където в специална урна почива прахът на един човек, превърнат в индустрия.