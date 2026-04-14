Вторник, 14 Април 2026, 16:09
Малката потребителска кошница поскъпна с 2% за месец

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
За един месец цените на стоките от т.нар. малка потребителска кошница нарастват с два процента, и общата ѝ стойност достига 61,05 евро. Това сочат данните от наблюдението на КНСБ на 20 основни храни и на бензина.
 

Наблюдението е извършено между 2 и 6 април. Повишението е с 1,22 евро в сравнение с март.

 

Рекордьори по поскъпване са доматите и бензина – съответно с над 29% и 11,5% за един месец, сочат данните.

 

Заради войната в Близкия изток синдикатът наблюдава и дизела – от 1,25 евро за литър през януари той достига 1,70 евро през април и отчетеното повишени в цената е 36%.

 

КНСБ провежда изследването на малката потребителска кошница от юни миналата година. За изминалите 10 месеца общата стойност на малката потребителска кошница се увеличава със 7,5% или с малко над 4 евро.

