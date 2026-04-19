МЕУ: Проблеми има със 74 от общо 9354 машини в страната

Към 12:30 ч. проблеми са отчетени при 74 от общо 9354 машини в страната. Според ведомството това е минимален дял, който не влияе съществено на изборния процес.

Част от сигналите са свързани с отпечатване на разписки с неточна дата и час. В тези случаи техници на „Сиела Норма“ обхождат секциите и извършват корекция на настройките, като след това устройствата продължават да се използват нормално.

Друг тип затруднения са свързани със стартирането на машините в началото на деня. Най-честата причина е изтощена батерия, особено в сгради като училища, където електрозахранването се изключва през нощта.

От Министерството подчертават, че към момента няма данни за софтуерни проблеми при устройствата.