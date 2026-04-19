Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 15:29
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 977 | НОВИНИ

ЦИК: Активността към 11 ч. е по-висока спрямо предишния вот

Избирателната активност към 11:00 ч. е 12,12%, съобщиха от Централната избирателна комисия. Най-висока е тя във Врачанския избирателен район – 17,13%, а най-ниска – в Кърджали с 7,80%. По данни на комисията активността към този час е по-висока в сравнение с предходните парламентарни избори.
 

Изборният ден протича спокойно, като до обед в ЦИК са постъпили 82 сигнала за нарушения. Повече от половината вече са обработени, а останалите са в процес на проверка. Част от сигналите са препратени към районните избирателни комисии, тъй като са в тяхната компетентност.

 

Сред по-често срещаните оплаквания са липсващи паравани за гласуване, поставени тъмни стаички и случаи, в които избиратели са били насочвани да гласуват с хартиена бюлетина. Има и сигнали за проблеми при машинния вот – включително непоставяне или неправилно поставяне на печат върху разписките, което поражда притеснения за валидността на гласовете.

 

Постъпили са и сигнали за предизборна агитация, които предстои да бъдат разгледани.

 

В 36 секции в страната е взето решение да бъде преустановено машинното гласуване. Най-много са случаите в Хасково – четири, а в Бургас, Велико Търново и Пазарджик – по три. Сред причините са липсващи смарт карти, както и технически проблеми с устройствата.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение 0| 123 | Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан 0| 456 | Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит 0| 502 | Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации 2| 726 | Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11008 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6840 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4576 | Хората с глас за малките партии не са статистика
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3446 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 21| 3431 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3411 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3243 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 60| 3189 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 