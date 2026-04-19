ЦИК: Активността към 11 ч. е по-висока спрямо предишния вот

Изборният ден протича спокойно, като до обед в ЦИК са постъпили 82 сигнала за нарушения. Повече от половината вече са обработени, а останалите са в процес на проверка. Част от сигналите са препратени към районните избирателни комисии, тъй като са в тяхната компетентност.

Сред по-често срещаните оплаквания са липсващи паравани за гласуване, поставени тъмни стаички и случаи, в които избиратели са били насочвани да гласуват с хартиена бюлетина. Има и сигнали за проблеми при машинния вот – включително непоставяне или неправилно поставяне на печат върху разписките, което поражда притеснения за валидността на гласовете.

Постъпили са и сигнали за предизборна агитация, които предстои да бъдат разгледани.

В 36 секции в страната е взето решение да бъде преустановено машинното гласуване. Най-много са случаите в Хасково – четири, а в Бургас, Велико Търново и Пазарджик – по три. Сред причините са липсващи смарт карти, както и технически проблеми с устройствата.