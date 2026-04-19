Опашки пред изборните секции в Истанбул и висока активност в Шанхай

Източник: NOVA
Изборният ден за българите в чужбина започна още в 22:00 ч. българско време на 18 април и постепенно набира скорост в различните точки на света. Опашки в Истанбул и неочаквано висока активност в Шанхай белязаха старта на изборния ден.
 

Още 30 минути след началото на гласуването в Истанбул се образува първата опашка пред секция в квартал „Авджълар“. В Турция са разкрити общо 27 секции, като шест от тях са в Истанбул. Част от избирателите трябва първо да изчакат, за да попълнят декларации, а след това да се наредят на втора опашка за самото гласуване.

 

В Гърция изборният ден започва спокойно. Секциите работят нормално и посрещат първите гласуващи. Очакванията са основната част от вота да дойде от българи, които живеят постоянно там или имат имоти. В Кавала секцията е разположена в библиотеката на централния площад. Активността засега е по-ниска спрямо летни избори, когато има повече български туристи.







В Китай се отчита по-висока от обичайната активност. В Шанхай, където българската общност е малка, броят на гласувалите още към обед надхвърля стандартните нива. Причината е присъствието на туристически групи от България, които също се включват във вота. Гласуването там се извършва изцяло с хартиени бюлетини.

 

В Австралия изборният ден вече е в напреднала фаза. В Сидни първите избиратели пристигат минути след отварянето на секцията, а още в ранните часове се отчита висока активност. Очаква се да бъдат подобрени досегашните рекорди.

 

Гласуването също е с хартиени бюлетини, а атмосферата е спокойна, въпреки периодичните струпвания на хора.

Опитът на българите в чужбина показва различни модели на провеждане на избори. В страни като Австралия, където гласуването е задължително и активността достига над 95%, изборният процес често се възприема като общностно събитие.

 

Това се свързва с по-високо доверие в институциите и по-трудно осъществяване на изборни злоупотреби.

 

На този фон в отделни секции се появяват и организационни затруднения, включително напрежение около езикови въпроси.

Като цяло първите часове на изборния ден показват засилен интерес от страна на българите по света. Активността варира според местната общност, но тенденцията е към активно участие, включително от сънародници, които са извън страната временно.

 

Гласуването зад граница ще продължи до 6:00 ч. българско време на 20 април.

