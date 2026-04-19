Опашки във Великобритания, висока активност в Германия и Франция

Редактор: Frognews
Изборният ден за българите зад граница започна със силен интерес в редица европейски държави, но на места той е съпроводен и с напрежение заради недостатъчен брой секции. Най-сериозна е ситуацията във Великобритания, където се образуват дълги опашки и се стига до часове чакане.
 

В Лондон още преди отварянето на секциите се събраха десетки сънародници. Най-натоварена се оказва секцията в квартал Уимбълдън, където са обединени заявления от осем предишни секции. В избирателните списъци има около 800 души с предварителна регистрация, а много други попълват декларации на място.

 

Общият брой на секциите във Великобритания е едва 28 – значително по-малко спрямо предходни избори, което води до сериозно струпване на избиратели. Хората изразяват недоволство от организацията, но въпреки това заявяват, че ще изчакат, за да упражнят правото си на глас.

 

Допълнително напрежение създава и рискът от недостиг на консумативи за машините. В някои секции са доставени ограничен брой ролки за разписки, което поставя под въпрос възможността машинното гласуване да продължи през целия ден. При продължаващи опашки не е изключено изборният ден да бъде удължен с до един час.

 

Висок интерес и в Германия


В Германия, където се намира една от най-големите български общности зад граница, са разкрити 70 секции в 49 града. Изборният ден започна нормално, макар в някои градове, като Мюнхен, да има секции с намален състав заради неявили се членове на комисии.

 

Очакванията са за висока избирателна активност, подкрепени от големия брой подадени заявления за гласуване. За много българи зад граница участието във вота остава начин да запазят връзката си с България и да влияят върху посоката ѝ на развитие.

 

Засилен интерес и във Франция


Активност се наблюдава и във Франция, където са разкрити 19 секции. Пред тях също се образуват опашки, а декларации могат да се попълват на място.

 

Три от секциите се намират в посолството в Париж, като само там е осигурено машинно гласуване. В останалите секции вотът се упражнява с хартиени бюлетини.

 

Очаквания за висока активност


Въпреки добрата организация, остава въпросът дали всички желаещи ще успеят да гласуват, особено в големите градове, където се образуват опашки.

 

Първите часове на изборния ден показват силен интерес от страна на българите в чужбина, като активността в ключови европейски държави остава висока още от самото начало.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено 0| 352 | Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран 0| 380 | Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран Цариброд под обсада: Местни „шерифи“ вкарват хора с предимство, ликът на Радев грее пред секцията 2| 502 | Цариброд под обсада: Местни „шерифи“ вкарват хора с предимство, ликът на Радев грее пред секцията

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11259 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 23| 7790 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6914 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 5408 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5398 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4692 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет 7| 3957 | Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3632 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
