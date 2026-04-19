Опашки във Великобритания, висока активност в Германия и Франция

В Лондон още преди отварянето на секциите се събраха десетки сънародници. Най-натоварена се оказва секцията в квартал Уимбълдън, където са обединени заявления от осем предишни секции. В избирателните списъци има около 800 души с предварителна регистрация, а много други попълват декларации на място.

Общият брой на секциите във Великобритания е едва 28 – значително по-малко спрямо предходни избори, което води до сериозно струпване на избиратели. Хората изразяват недоволство от организацията, но въпреки това заявяват, че ще изчакат, за да упражнят правото си на глас.

Допълнително напрежение създава и рискът от недостиг на консумативи за машините. В някои секции са доставени ограничен брой ролки за разписки, което поставя под въпрос възможността машинното гласуване да продължи през целия ден. При продължаващи опашки не е изключено изборният ден да бъде удължен с до един час.

Висок интерес и в Германия



В Германия, където се намира една от най-големите български общности зад граница, са разкрити 70 секции в 49 града. Изборният ден започна нормално, макар в някои градове, като Мюнхен, да има секции с намален състав заради неявили се членове на комисии.

Очакванията са за висока избирателна активност, подкрепени от големия брой подадени заявления за гласуване. За много българи зад граница участието във вота остава начин да запазят връзката си с България и да влияят върху посоката ѝ на развитие.

Засилен интерес и във Франция



Активност се наблюдава и във Франция, където са разкрити 19 секции. Пред тях също се образуват опашки, а декларации могат да се попълват на място.

Три от секциите се намират в посолството в Париж, като само там е осигурено машинно гласуване. В останалите секции вотът се упражнява с хартиени бюлетини.

Очаквания за висока активност



Въпреки добрата организация, остава въпросът дали всички желаещи ще успеят да гласуват, особено в големите градове, където се образуват опашки.

Първите часове на изборния ден показват силен интерес от страна на българите в чужбина, като активността в ключови европейски държави остава висока още от самото начало.