Отмениха полети на „Луфтханза“ до и от София днес и утре

Отмениха полети на „Луфтханза“ до и от София днес и утре
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
По 12 полета на германския превозвач „Луфтханза“ от и до летище „Васил Левски“ – София са отменени днес и утре заради стачка на кабинния персонал, предаде БТА. От тях по шест на ден са излитащи и шест са кацащи.
 

Синдикатът на кабинния персонал УФО отново призова стюардите и стюардесите на „Луфтханза“ и „Ситилайн“ да прекратят работа днес и утре. Стачката започна в 00:01 часа днес и трябва да продължи до малко преди полунощ утре.

 

Ръководителят на синдиката Йоахим Васкес Бюргер заяви, че няма по-подходящ момент за протест от планираната церемония по повод 100-годишнината от първия полет на „Луфтханза“, в която се очаква да участва германският канцлер Фридрих Мерц. По думите му това е възможност да се покаже при какви условия работят служителите и как се отразяват решенията на ръководството върху персонала.

 

Все още няма официална реакция от страна на „Луфтханза“ относно новата стачка на кабинния персонал. Преди предходните стачни действия от компанията съобщиха, че работят „с пълна сила, за да сведат до минимум последствията за пътниците“ и да осигурят изпълнението на възможно най-много полети чрез други авиокомпании от групата и партньорски превозвачи.

