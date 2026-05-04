Понеделник, 04 Май 2026, 12:50
Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди

Източник: БГНЕС
Полицията в Свищов разследва случай на сериозно замърсяване с пестициди в село Вардим, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. До проверката се стига след сигнал от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), подаден в неделя. При инспекция на голям земеделски холдинг експерти на агенцията са установили значителен разлив на опасни препарати за растителна защита, които са проникнали в почвата в района на селото.
 

Заради мащаба на инцидента Община Свищов и местното ВиК дружество също са започнали извънредни проверки на водоизточниците, като се очаква специализирана лаборатория да вземе проби от водата.

 

Кметът на Свищов Генчо Генчев заяви, че става дума за голямо количество разлети химикали върху обширна площ. Той предупреди, че има реален риск за питейната вода на града, тъй като в близост до засегнатия терен се намира ключова помпена станция.

 

Разливът е открит в складова база на земеделското дружество, като според БАБХ проникването на веществата в почвата представлява сериозна заплаха за околната среда. По време на проверката представител на фирмата е отказал да подпише констативния протокол.

 

От агенцията поставят и въпроси за произхода на препаратите и контрола върху вноса им, тъй като става дума за големи количества. По случая вече тече разследване, като резултатите от него ще бъдат оповестени публично.

 

Според БГНЕС става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор.

 

При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект.

