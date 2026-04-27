Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
Поленов пик: Алергиите се засилват преди дъждовете да изчистят въздуха

Редактор: Frognews
Седмицата започва с повишен риск за хората с алергии. Причината е високата концентрация на дървесни полени във въздуха. Най-засегнати ще бъдат хората, които реагират на цъфтежа на бреза, габър, дъб, чинар, черница и орех.
 

Това показва специализираната прогноза за алергизиращите растения на Мариела Христова от Националния център по заразни и паразитни болести, цитирана от bTV. Най-трудни за алергичните хора ще бъдат първите дни от седмицата. Очаква се тогава във въздуха да има повече цветен прашец. Това може да засили симптоми като кихане, сърбеж в носа, зачервяване и дразнене на очите, дразнене в гърлото и усещане за запушен нос.

 

Облекчение се очаква през втората половина на седмицата. Прогнозата показва, че дъждът ще помогне за изчистването на въздуха от полени. Валежите обикновено свалят цветния прашец към земята и временно намаляват концентрацията му.

 

В момента цъфтят все повече дървета. Сред тях е и габърът, който е сред растенията с алергизиращ прашец. Започва и по-активен цъфтеж на треви от семейство Житни. Това означава, че при част от хората симптомите може да се задълбочат, защото към дървесните полени постепенно се добавят и тревните.

 

Алергологът д-р Тихомир Мустаков обръща внимание и на друг проблем през топлото време. Освен към полени, някои хора реагират и на спорите на алтернария. Това е вид плесен, чиито спори могат да предизвикат алергични оплаквания.

 

Симптомите на поленова алергия често приличат на настинка. Разликата е, че обикновено няма температура. Ако човек има сърбеж в носа, дразнене в очите и гърлото, често кихане и водниста хрема, причината може да не е инфекция, а алергия.

 

Затова специалистите съветват хората да не посягат веднага към противоинфекциозни лекарства. Възможно е да са нужни противоалергични препарати. Най-добре е лечението да се съобрази със симптомите и с препоръка на лекар, особено ако оплакванията се повтарят всяка пролет.

 

За хората с доказани алергии е важно да следят поленовата прогноза. В дните с висока концентрация на прашец е добре да ограничат дългия престой навън, особено в сухо и ветровито време. След разходка може да помогне измиване на лицето, смяна на дрехите и проветряване в часове, когато концентрацията на полени е по-ниска.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Отложиха делото срещу Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие 0| 142 | Отложиха делото срещу Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор 0| 601 | Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9029 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 6949 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5682 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5536 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4386 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4367 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 2| 3106 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони
Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната 12| 3029 | Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната
