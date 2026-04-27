Това показва специализираната прогноза за алергизиращите растения на Мариела Христова от Националния център по заразни и паразитни болести, цитирана от bTV. Най-трудни за алергичните хора ще бъдат първите дни от седмицата. Очаква се тогава във въздуха да има повече цветен прашец. Това може да засили симптоми като кихане, сърбеж в носа, зачервяване и дразнене на очите, дразнене в гърлото и усещане за запушен нос.

Облекчение се очаква през втората половина на седмицата. Прогнозата показва, че дъждът ще помогне за изчистването на въздуха от полени. Валежите обикновено свалят цветния прашец към земята и временно намаляват концентрацията му.

В момента цъфтят все повече дървета. Сред тях е и габърът, който е сред растенията с алергизиращ прашец. Започва и по-активен цъфтеж на треви от семейство Житни. Това означава, че при част от хората симптомите може да се задълбочат, защото към дървесните полени постепенно се добавят и тревните.

Алергологът д-р Тихомир Мустаков обръща внимание и на друг проблем през топлото време. Освен към полени, някои хора реагират и на спорите на алтернария. Това е вид плесен, чиито спори могат да предизвикат алергични оплаквания.

Симптомите на поленова алергия често приличат на настинка. Разликата е, че обикновено няма температура. Ако човек има сърбеж в носа, дразнене в очите и гърлото, често кихане и водниста хрема, причината може да не е инфекция, а алергия.

Затова специалистите съветват хората да не посягат веднага към противоинфекциозни лекарства. Възможно е да са нужни противоалергични препарати. Най-добре е лечението да се съобрази със симптомите и с препоръка на лекар, особено ако оплакванията се повтарят всяка пролет.

За хората с доказани алергии е важно да следят поленовата прогноза. В дните с висока концентрация на прашец е добре да ограничат дългия престой навън, особено в сухо и ветровито време. След разходка може да помогне измиване на лицето, смяна на дрехите и проветряване в часове, когато концентрацията на полени е по-ниска.