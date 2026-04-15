Законовите промени предвиждат словаците зад граница да могат да гласуват единствено в посолствата на страната си. Близо 59 000 словаци, живеещи в чужбина, гласуваха по пощата на парламентарните избори през 2023 г.. Фицо и неговата партия „Смер – Социална демокрация“ получиха едва 6,1% от тези гласове, докато опозиционните сили събраха над 80%. Следващите парламентарни избори в Словакия трябва да се проведат през 2027 г.

Откакто дойде на власт през 2023 г., Фицо се проявява като поляризираща фигура както в Словакия, така и в чужбина. Проруската му политика и някои негови управленчески ходове предизвикаха редица протести в Словакия. Критици на Фицо казват, че управлението му е авторитарно и е повлияно от това на Виктор Орбан. Опозиционни партии смятат, че планът на словашкия премиер да ограничи гласуването зад граница е поредния му ход срещу прозападно настроените гласоподаватели. Фицо от своя страна казва, че тази мярка има за цел да предотврати измами и манипулации.