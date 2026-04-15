Сряда, 15 Април 2026, 08:24
Протести в Словакия против изборни промени – Фицо иска да забрани вота от чужбина

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Хиляди демонстранти излязоха по улиците на Братислава, за да изразят недоволството си от планa на словашкия премиер Роберт Фицо да забрани на гражданите на Словакия, живеещи в чужбина, да могат да гласуват по пощата, предаде Associated Press.
 

Законовите промени предвиждат словаците зад граница да могат да гласуват единствено в посолствата на страната си. Близо 59 000 словаци, живеещи в чужбина, гласуваха по пощата на парламентарните избори през 2023 г.. Фицо и неговата партия „Смер – Социална демокрация“ получиха едва 6,1% от тези гласове, докато опозиционните сили събраха над 80%. Следващите парламентарни избори в Словакия трябва да се проведат през 2027 г.

 

Откакто дойде на власт през 2023 г., Фицо се проявява като поляризираща фигура както в Словакия, така и в чужбина. Проруската му политика и някои негови управленчески ходове предизвикаха редица протести в Словакия. Критици на Фицо казват, че управлението му е авторитарно и е повлияно от това на Виктор Орбан. Опозиционни партии смятат, че планът на словашкия премиер да ограничи гласуването зад граница е поредния му ход срещу прозападно настроените гласоподаватели. Фицо от своя страна казва, че тази мярка има за цел да предотврати измами и манипулации.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Предстоят нови преговори между САЩ и Иран в Пакистан, обеща Доналд Тръмп 0| 117 | Предстоят нови преговори между САЩ и Иран в Пакистан, обеща Доналд Тръмп Слънчева и топла сряда, температури до 21° 0| 190 | Слънчева и топла сряда, температури до 21° Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори 0| 303 | Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори Отмениха полети на „Луфтханза“ до и от София днес и утре 0| 363 | Отмениха полети на „Луфтханза“ до и от София днес и утре

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 5| 10502 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3715 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 12| 3362 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 12| 3260 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3130 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 1| 2923 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 5| 2862 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 2730 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
