Сестри Стоеви със седми финал на Евро 2026 по бадминтон

Габриела и Стефани Стоеви продължават да пренаписват историята на европейския бадминтон, след като се класираха за своя седми финал при женските двойки на континентално първенство, доказвайки своята доминация на сцената.
 

В Уелва (Исп) 10-ите в световната ранглиста сестри разгромиха с 2:0 (12, 3) само за 25 минути Полина Бухрова и Йевхения Кантемир (№30), и ще защитават титлата си от Хорсенс 2025. Това беше втора победа на българките от два мача срещу украинския дует.

 

С нея Габриела и Стефани завоюваха общо седмия си медал от европейски шампионати, което е абсолютен рекорд в бадминтона при женските двойки. Освен това те нямат нито един загубен полуфинал на континента и са носители непостигнатите от никой друг дует 4 златни и 2 сребърни медала, като сега си осигуриха минимум още едно сребро. В допълнение – Стоеви имат и две титли от Европейските игри, а също така бяха в основата и на най-големия успех на българския бадминтон – европейската отборна титла, извоювана през февруари в Истанбул.

 

Последното препятствие към петата евротитла пред двете сестри са поставените под №4 в схемата туркини Бенигсу Ерчетин и Назличан Инчън (№33 в света), които отстраниха на полуфинала датчанките Катрине Ванг и Мете Верге с 2:0 (17, 10).

Автор: Иван Гайдаров
