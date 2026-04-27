Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 18:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1141 | НОВИНИ

След 40 дни на фронта, войниците не се интересуват дали ще оцелеят, казва военният омбудсман

След 40 дни на фронта, войниците не се интересуват дали ще оцелеят, казва военният омбудсман
Източник: Интернет
Военният омбудсман Олга Решетилова разкрива, че максималният срок за престой на войниците на позиция е 15 дни, но това правило често се нарушава. В интервю за „Украинска правда“ тя коментира скандала с войниците от 14-та бригада, които осем месеца са били без провизии на левия бряг на река Оскол.
 

Тя отбеляза, че службата на военния омбудсман е била наясно с трудната ситуация в 14-та бригада. „Опитали са се да разрешат проблема с нов командир, дискретно, за да не застрашат войниците. Едновременно с това командването е предприело мерки и са настъпили кадрови промени“, подчерта Решетилова.

 

Тя добави, че подобни ситуации често възникват поради ненавременни решения за изтегляне на войските, ротацията им или подобряване на тактическата обстановка в определен район. Според нея разследванията продължават и е преждевременно да се установят виновните.

 

„Не бих искал обществеността да остане с впечатлението, че това е типична ситуация: за почти година и половина от моята работа това е второто оплакване за пълната липса на логистика на позицията. Предишното беше миналото лято в същия район“, каза военният омбудсман.

 

Тя отбеляза, че съпругата на един от войниците е изпратила снимка, на която се вижда значителната загуба на тегло и измършавяване на съпруга ѝ. Решетилова отбеляза, че след нейния апел 92-ра бригада е деблокирала позицията, доставила е вода и храна на войниците и ги е изтеглила за едноседмично възстановяване.

 

Какъв е проблемът?

 

Решетилова каза, че логистичната ситуация е стабилна, но има реален проблем с хората, които остават на позициите си за дълги периоди от време:

 

„Според заповедта на главнокомандващия, максималното време, през което един войник може да остане на позиция е 15 дни. Но това е мъртва буква; никой не го спазва, което означава, че изобщо няма ограничения. А някои командири не се чувстват отговорни за факта, че войниците им седят в землянки и мазета, полуобградени, в продължение на година или повече.“

 

Според нея е необходимо да се установят реалистични срокове за изпълнение на бойни задачи за пехотата и щурмовата авиация директно на фронтовата линия. Службата на военния омбудсман подготвя предложения до главнокомандващия за изменение на инструкциите за оставане на позиция.

 

Решетилова каза, че провеждат мащабно проучване на психологическото състояние на войниците по време на дълги периоди на военна дислокация: „След 40 дни човек вече не се интересува дали ще оцелее — той става напълно апатичен. Всеки командир трябва да вземе предвид тази информация. Всичко, което е по-дълго от 40 дни, не може да бъде ефективно.“

 

Автор: Илияна Маринкова
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 