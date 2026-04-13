След провалените преговори: САЩ блокират всички ирански пристанища

Решението идва след неуспешните преговори между САЩ и Иран, при които не беше постигнато съгласие относно ядрената програма на Техеран. Тръмп посочи, че американският флот ще започне блокиране на трафика и ще спира кораби, които са платили такси на Иран, определени като „незаконни“.

По думите му всеки кораб, който е платил подобни такси, няма да има гарантирано безопасно преминаване. Въпреки обявлението, уточни американският президент, реалното прилагане на блокадата ще изисква време.

Междувременно ситуацията в региона се изостря. Според The Wall Street Journal американски военни кораби вече са преминали през протока за първи път от началото на конфликта, докато Axios съобщава за засилено движение на военноморски сили. От CENTCOM допълват, че работят по операции за разминиране и осигуряване на безопасно корабоплаване в района.

От иранска страна отричат подобни действия, а агенцията Tasnim посочва, че преговорите са се провалили заради прекомерни искания на Вашингтон. Според Press TV основните спорни теми са били правото на преминаване през протока и ядрените права на Иран.