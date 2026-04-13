Тръмп отвори нов фронт, този път срещу папата

В свое послание Лъв XIV подчерта, че Бог не благославя войната и че истинските християни не застават на страната на насилието. В отговор американският президент обвинява папата, че се съобразява с „радикалната левица“ и не подкрепя САЩ по въпросите на националната сигурност. Той дори заяви, че харесва повече брата на папата, Луис, защото според него той подкрепя движението MAGA.

Тръмп подчерта, че не иска папа, който допуска Иран да има ядрено оръжие или който критикува действията на САЩ в чужбина, включително във Венецуела. След това публикува и изображение, генерирано с изкуствен интелект, на което самият той е представен като фигура, подобна на Христос.

Президентът поставя под съмнение и избора на Лъв XIV, като без доказателства твърди, че неговото собствено управление е допринесло за издигането му начело на Католическата църква. Според него действията на папата вредят на институцията.

„Лъв трябва да се стегне, да използва здрав разум, да спре да угажда на радикалната левица и да се фокусира върху това да бъде велик папа, а не политик“, заключава Тръмп.

Това не е първият сблъсък между него и Ватикана – и предшественикът на Лъв XIV, папа Франциск, също често критикуваше политиките на Тръмп.

В първия си официален отговор на Ватикана на острите критики на президента Доналд Тръмп към папа Лъв XIV, представител на Светия престол заяви, че американският лидер атакува „морален глас“, защото „не може да го контролира“.



„Тръмп не дебатира с Лъв: той го моли да се оттегли в език, който може да доминира. Но папата говори на друг език, който отказва да бъде сведен до граматиката на силата, сигурността и националния интерес“, написа в социалната мрежа „Екс“ отец Антонио Спадаро.