Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 16:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
6| 2095 | НОВИНИ

Тръмп отвори нов фронт, този път срещу папата

Източник: БГНЕС
Папа Лъв XIV е „слаб по отношение на престъпността“ и „ужасен във външната политика“. Това обяви Доналд Трмп Truth Social, подчертавайки нарастващото напрежение между Белия дом и Ватикана. Изявлението на Тръмп идва след като папата осъди войната на САЩ и Израел срещу Иран и определи заплахите срещу цивилна инфраструктура като „напълно неприемливи“.
 

В свое послание Лъв XIV подчерта, че Бог не благославя войната и че истинските християни не застават на страната на насилието. В отговор американският президент обвинява папата, че се съобразява с „радикалната левица“ и не подкрепя САЩ по въпросите на националната сигурност. Той дори заяви, че харесва повече брата на папата, Луис, защото според него той подкрепя движението MAGA.

 

Тръмп подчерта, че не иска папа, който допуска Иран да има ядрено оръжие или който критикува действията на САЩ в чужбина, включително във Венецуела. След това публикува и изображение, генерирано с изкуствен интелект, на което самият той е представен като фигура, подобна на Христос.

 

Президентът поставя под съмнение и избора на Лъв XIV, като без доказателства твърди, че неговото собствено управление е допринесло за издигането му начело на Католическата църква. Според него действията на папата вредят на институцията.

 

„Лъв трябва да се стегне, да използва здрав разум, да спре да угажда на радикалната левица и да се фокусира върху това да бъде велик папа, а не политик“, заключава Тръмп.

 

Това не е първият сблъсък между него и Ватикана – и предшественикът на Лъв XIV, папа Франциск, също често критикуваше политиките на Тръмп.

 

В първия си официален отговор на Ватикана на острите критики на президента Доналд Тръмп към папа Лъв XIV, представител на Светия престол заяви, че американският лидер атакува „морален глас“, защото „не може да го контролира“.
 
„Тръмп не дебатира с Лъв: той го моли да се оттегли в език, който може да доминира. Но папата говори на друг език, който отказва да бъде сведен до граматиката на силата, сигурността и националния интерес“, написа в социалната мрежа „Екс“ отец Антонио Спадаро.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 