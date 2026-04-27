Сигналът за бедстващия мъж е подаден на телефон 112. По информация на спасителите парапланеристът се е озовал в клоните на бор с височина над 20 метра.

След получаване на сигнала, е сформиран екип от петима души, които се отправят към мястото с необходимата техника. За достигането до пострадалия и безопасното му сваляне на земята е използван алпийски способ.















Акцията е преминала успешно, като парапланеристът е свален без наранявания.

„За мен това беше първа подобна акция, но всичко премина професионално. Самият парапланерист също каза, че за първи път попада в такава ситуация“, разказа спасителят Радослав Наков, цитиран от БТА.

Инциденти в планината: какво трябва да знаят туристите и парапланеристите

Случаят в Осоговска планина е поредно напомняне, че дори при добри условия планината крие рискове. Инциденти с парапланеристи, туристи и планинари не са рядкост, особено през пролетта и лятото, когато активността е най-голяма.

От Планинска спасителна служба посочват, че една от честите причини за инциденти при парапланеризма са внезапни промени във вятъра и неправилна преценка на терена. Дървета, скали и неравности могат бързо да превърнат едно нормално спускане в опасна ситуация.

Най-честите рискове в планината:

- рязка промяна на времето;

- силен или поривист вятър;

- подценяване на терена;

- липса на подходяща екипировка;

- надценяване на собствените умения.













Какво съветват спасителите:

- проверявайте прогнозата за времето преди излизане;

- избирайте маршрути според опита си;

- носете подходяща екипировка;

- уведомявайте близки за маршрута си;

- избягвайте рискови полети при нестабилни атмосферни условия.



При инцидент най-важното е сигналът да бъде подаден възможно най-бързо на телефон 112. Бързата реакция често е решаваща за успешния изход, както показва и последната спасителна акция.

Планината дава свобода, но изисква подготовка и внимание – дори една малка грешка може да доведе до сериозна ситуация.