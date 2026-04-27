Понеделник, 27 Април 2026, 18:26
Спасиха парапланерист от 20-метров бор в Осогово, напомня за рисковете в планината

Редактор: Frognews
Спасители от Планинска спасителна служба – отряд Кюстендил, проведоха акция по сваляне на парапланерист, който се е заплел в дърво през уикенда. Инцидентът е станал в местността Попови ливади, на северния склон на Осоговска планина.
 

Сигналът за бедстващия мъж е подаден на телефон 112. По информация на спасителите парапланеристът се е озовал в клоните на бор с височина над 20 метра.

 

След получаване на сигнала, е сформиран екип от петима души, които се отправят към мястото с необходимата техника. За достигането до пострадалия и безопасното му сваляне на земята е използван алпийски способ.







Акцията е преминала успешно, като парапланеристът е свален без наранявания.

 

„За мен това беше първа подобна акция, но всичко премина професионално. Самият парапланерист също каза, че за първи път попада в такава ситуация“, разказа спасителят Радослав Наков, цитиран от БТА.

 

Инциденти в планината: какво трябва да знаят туристите и парапланеристите

 

Случаят в Осоговска планина е поредно напомняне, че дори при добри условия планината крие рискове. Инциденти с парапланеристи, туристи и планинари не са рядкост, особено през пролетта и лятото, когато активността е най-голяма.

 

От Планинска спасителна служба посочват, че една от честите причини за инциденти при парапланеризма са внезапни промени във вятъра и неправилна преценка на терена. Дървета, скали и неравности могат бързо да превърнат едно нормално спускане в опасна ситуация.

 

Най-честите рискове в планината:
- рязка промяна на времето; 
- силен или поривист вятър; 
- подценяване на терена; 
- липса на подходяща екипировка;

- надценяване на собствените умения.







Какво съветват спасителите:
- проверявайте прогнозата за времето преди излизане;
- избирайте маршрути според опита си;
- носете подходяща екипировка;
- уведомявайте близки за маршрута си;
- избягвайте рискови полети при нестабилни атмосферни условия.


При инцидент най-важното е сигналът да бъде подаден възможно най-бързо на телефон 112. Бързата реакция често е решаваща за успешния изход, както показва и последната спасителна акция.

 

Планината дава свобода, но изисква подготовка и внимание – дори една малка грешка може да доведе до сериозна ситуация.

