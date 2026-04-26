Около 2600 гости изпаднаха в паника, след като в коридорите пред залата се чуха серия от пет до осем силни изстрела. В този критичен момент агентите на Сикрет Сървис реагираха мигновено. Те обградиха Доналд и Мелания Тръмп и ги принудиха да се прикрият зад масивния подиум на сцената. Докато в залата отекнаха викове „Легнете!“, президентската двойка прекара няколко напрегнати секунди на пода. Веднага след това охраната изведе семейство Тръмп през задните изходи на хотела при изключителни мерки за безопасност. По-късно Тръмп потвърди, че той и първата дама са в отлично състояние, но евакуацията е била задължителна по протокол.

Стотици високопоставени лица, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет, потърсиха прикритие под масите. Сервитьори и персонал избягаха към кухнята в опит да се спасят от потенциален масов разстрел. Над хотела за минути се появиха хеликоптери, а членове на Националната гвардия блокираха всички входове и изходи. Първоначално нямаше информация за ранени сред гостите, но хаосът остана в залата дълго след извеждането на президента.

Властите идентифицираха заподозрения като Коул Томас Алън, на 31 години, от Торънс, Калифорния. Профилът му е повече от шокиращ за разследващите. Алън е бивш „учител на месеца“ и е работил в гимназия в Калифорния. Той е успял да влезе в хотела като регистриран гост. Това му е позволило да внесе целия си арсенал – пистолет, пушка, няколко ножа и муниции.

На пресконференция в Белия дом Тръмп определи нападателя като „потенциален убиец“ и „побъркан“ единак. Президентът беше категоричен: „Няма основания да се смята, че атаката е свързана с войната в Иран“. Той обаче отправи остра критика към охранителните мерки на обекта: „Това не е особено сигурна сграда“. Според Тръмп, Алън е пробил охранителен пост и е прострелял агент от упор. Животът на полицая е спасен единствено от неговата бронежилетка.

Насилието във Вашингтон предизвика вълна от реакции по целия политически спектър. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън поиска молитви за страната, а лидерът на демократите Хаким Джефрис призова за незабавен край на напрежението в Америка.

Това е третият опит за покушение срещу Тръмп от 2024 г. насам. Въпреки заплахата, президентът обяви, че няма да се поддаде на страха и вечерята ще бъде пренасрочена в рамките на 30 дни.

Заподозреният Коул Томас Алън ще бъде изправен пред федерален съд в понеделник, 27 април.