Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
На този ден си отиде "Поетът с ватенката"

Редактор: Красен Бучков
На 27 април 1959 г., след много житейски изпитания и тежка депресия, в хотелска стая № 118 на хотел "Москва" в Димитровград, се самоубива Пеньо Пенев, наричан "Поетът с ватенката".
 

"Митко! Приятелю стари и насъщни! Омръзна ми да бъда бездомен, безработен, необичан..." - тези думи пише Пеньо Пенев до своя приятел Митко Иванов на 27 април 1959 г. След което поглъща смъртоносната доза "Веронал"...

 

Ще има пак звезди...
и кучета ще има...,
виещи към тях... както преди.
Но нека вярата не оскъднява!
Яснее този мирен ден отвъд.
На път!
Човекът е човек тогава, когато
е на път!


Поклон!

