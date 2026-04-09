Събота, 11 Април 2026, 04:51
Въздух за Израел: Облекчават мерките за масови прояви, Тел Авив остава нащрек

Редактор: Frognews
Израелските власти започнаха поетапно премахване на ограниченията в обществения живот след обявеното двуседмично примирие между САЩ и Ислямската република. Считано от тази сутрин, нормалното организиране на публични събития отново е разрешено в голяма част от страната, съобщиха от израелското Министерство на вътрешната сигурност.
 

Въпреки общото облекчаване, строгите рестрикции за масови прояви остават в сила за Северен Израел, Голанските възвишения и района на Тел Авив. Причината е продължаващият конфликт с движението „Хизбула“ в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс бяха категорични, примирието обхваща единствено Иран, а операциите срещу съюзниците на Техеран на ливанския фронт ще продължат.

 

Особено внимание се отделя на Стария град в Йерусалим. След международния скандал на католическата Цветница, когато достъпът до храма „Божи гроб“ бе ограничен, органите на реда планират облекчен режим за предстоящите християнски празници. Полицията вече е в диалог с религиозните общности, за да гарантира сигурността на вярващите, без да се стига до пълна изолация на светите места.

 

Споразумението, договорено в последния момент под натиска на Доналд Тръмп и с посредничеството на Пакистан, предотврати масирани удари срещу Иран. Светът приветства примирието, но остава предпазлив, докато „Хизбула“ не е част от официалното прекратяване на огъня.

