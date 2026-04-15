Сряда, 15 Април 2026, 08:25
Все по-малко хотели приютяват бежанци във Великобритания

Източник: БНР Редактор: Ивайло Александров
Във Великобритания 11 хотела вече няма да се използват за настаняване на търсещи убежище, с което общият брой ще намалее до 185. Това представлява значителен спад от пика от около 400 хотела през 2020 г., съобщи BBC.
 

Заместник-министърът на вътрешните работи Алекс Норис каза, че спадът се дължи на увеличеното преместване на хора без право на престой в Обединеното кралство и настаняването на други в алтернативни места, като например военни казарми. Той каза, че хотелите за убежище са били „обект на значително разочарование“ за местните общности, както и че са били „притегателен фактор“ за насърчаване на хората да идват нелегално в Обединеното кралство.

 

Консерваторите в опозиция заявиха, че правителството „премества хора от хотели в апартаменти, за да скрие какво се случва“.

 

На бежанците обикновено не е позволено да работят през първите 12 месеца, докато чакат да бъде обработена молбата им за убежище, и ако не могат да си осигурят собствено място за живеене, Министерството на вътрешните работи е законово задължено да ги настани. Използването на хотели за настаняване на търсещи убежище се увеличи драстично през 2020 г., обусловено от изоставане в обработката на молбите за убежище и липса на дългосрочно настаняване.

 

Използването им се оказа противоречиво и предизвика протести в местните общности и правни оспорвания от страна на общините, както и опасения относно растящите разходи. През 2024-2025 г. за хотели са били похарчени 2,1 милиарда паунда, а предходната година сумата е била 3 ​​милиарда паунда – 8,3 милиона паунда на ден.

