Зеленски обеща, че петролопроводът „Дружба“ към Унгария ще заработи до края на април

Зеленски обеща, че петролопроводът „Дружба“ към Унгария ще заработи до края на април
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че петролопроводът, по който руски петрол преминава през Украйна към Унгария и Словакия, и който беше повреден при атаки на Москва, ще бъде пуснат отново в експлоатация до края на април.
 

„Що се отнася до петролопровода, както обещахме, той ще бъде ремонтиран до края на април – не изцяло, но достатъчно, за да функционира“, каза Зеленски пред журналисти в Берлин.

 

Състоянието на тръбопровода беше основен източник на напрежение между Зеленски и победения на изборите унгарски премиер Виктор Орбан. Украинският президент настоява всички държави от ЕС да спрат да купуват руска енергия.

 

Орбан, който поддържаше добри отношения с руския президент Владимир Путин въпреки руската инвазия в Украйна, претърпя болезнена изборна загуба в неделя, с което приключи 16-годишното му управление. Той превърна Украйна в основна тема на предизборната си кампания.

 

Неговият наследник Петер Мадяр обаче, макар да обещава нова ера в унгарската политика, също се противопоставя на предоставянето на Киев на ускорен път за присъединяване към 27-членния съюз.

 

Зеленски призова за разговори с Мадяр, когото поздрави в неделя вечерта, часове след затварянето на избирателните секции. „Готови сме за среща. Веднага щом новият министър-председател е готов“, каза Зеленски на пресконференция заедно с германския канцлер Фридрих Мерц.

