Италианският премиер Джорджа Мелони първа призова за защита на „цивилизацията на диалога“, подчертавайки, че фанатизмът не бива да отравя местата за свободен дебат. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и топ дипломатът на ЕС Кая Калас изразиха облекчение, че гостите са невредими, като Калас напомни, че събитие в чест на медийната свобода никога не трябва да бъде сцена на страх.

Френският президент Еманюел Макрон определи атаката като „неприемлива“, а германският канцлер Фридрих Мерц бе категоричен: „Вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия“. Подобни позиции заеха британският премиер Киър Стармър, испанският лидер Педро Санчес и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, за когото защитата на институциите не подлежи на дискусия.

От Израел премиерът Бенямин Нетаняху сподели, че е шокиран от опита за убийство и похвали решителната реакция на агентите, предотвратили по-голяма трагедия. Индийският лидер Нарендра Моди и пакистанският премиер Шехбаз Шариф изпратиха молитви за здравето на семейство Тръмп, осъждайки насилието безусловно.

Съседите на САЩ също реагираха остро. Канадският премиер Марк Карни и мексиканският президент Клаудия Шенбайум повториха тезата, че насилието не може да бъде отговор на обществените разделения. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изтъкна, че в демокрациите борбата се води с идеи, а не с куршуми. Подкрепа дойде и от Украйна, където външният министър Андрий Сибига подчерта, че за подобно насилие няма оправдание.

Всички лидери са единодушни, политическата омраза е най-голямата заплаха за съвременния свят, а оцеляването на президентската двойка е победа за цивилизования ред.