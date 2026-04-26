Как реагира светът на новината, че Тръмп се размина на косъм от най-лошото
Италианският премиер Джорджа Мелони първа призова за защита на „цивилизацията на диалога“, подчертавайки, че фанатизмът не бива да отравя местата за свободен дебат. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и топ дипломатът на ЕС Кая Калас изразиха облекчение, че гостите са невредими, като Калас напомни, че събитие в чест на медийната свобода никога не трябва да бъде сцена на страх.
Френският президент Еманюел Макрон определи атаката като „неприемлива“, а германският канцлер Фридрих Мерц бе категоричен: „Вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия“. Подобни позиции заеха британският премиер Киър Стармър, испанският лидер Педро Санчес и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, за когото защитата на институциите не подлежи на дискусия.
От Израел премиерът Бенямин Нетаняху сподели, че е шокиран от опита за убийство и похвали решителната реакция на агентите, предотвратили по-голяма трагедия. Индийският лидер Нарендра Моди и пакистанският премиер Шехбаз Шариф изпратиха молитви за здравето на семейство Тръмп, осъждайки насилието безусловно.
Съседите на САЩ също реагираха остро. Канадският премиер Марк Карни и мексиканският президент Клаудия Шенбайум повториха тезата, че насилието не може да бъде отговор на обществените разделения. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изтъкна, че в демокрациите борбата се води с идеи, а не с куршуми. Подкрепа дойде и от Украйна, където външният министър Андрий Сибига подчерта, че за подобно насилие няма оправдание.
Всички лидери са единодушни, политическата омраза е най-голямата заплаха за съвременния свят, а оцеляването на президентската двойка е победа за цивилизования ред.
