Реклама / Ads
Неделя, 26 Април 2026, 20:04
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 983 | НОВИНИ

Мисъл, чувство и съпротива: Юлия Навална основа издателство, за да довърши Путин с истина

Докато Кремъл разчита на отровата „епибатидин“ и страха, за да заличи опонентите си, Юлия Навална откри нов фронт, срещу който цензурата е безсилна – свободния разум. С новото си издателство тя превръща книгите в оръжие, което трябва да пробие стената от лъжи, обграждаща „царя“ в Москва.
 

„Все още чувам гласа на Алексей“, споделя Юлия Навална в емоционално интервю за The Sunday Times. Вдовицата на най-известния политически затворник в света не просто продължава неговата мисия, но и пренася битката в полето на интелектуалната съпротива чрез новия си проект – издателството One Book Publishing.

 

Отровата на жабата срещу силата на думите


Разкритията за смъртта на Навални стават все по-зловещи. Пет европейски правителства потвърдиха, че в тялото му е открит епибатидин – силно токсично съединение, използвано в природата от стреловидните жаби. „Това не е първият път, в който той отравя хора“, заявява Юлия, сочейки директно към Путин. Тя е категорична, че доказателствата вече са достатъчни за обвинение в убийство, но знае, че съдът в Хага е само едната страна на битката.


Навална вярва, че истинският край на автокрацията започва, когато хората спрат да се страхуват да мислят. Нейното издателство вече работи по руската версия на мемоарите на Навални – „Патриот“, както и върху ключови анализи за диктатурите, като тези на Ан Апълбаум.

 

„Вярваме, че рускоезичните читатели трябва да имат достъп до книгите, които ни помагат да чувстваме и да се съпротивляваме“, казва тя. За Навална това не е просто бизнес, а културна диверсия срещу режим, който се ужасява от „мислещия човек“.

 

Според Юлия, Путин е бивш офицер от КГБ, който живее в изкривена реалност, вярвайки в народната любов. „Един ден, в затвора, той най-накрая ще разбере истината – че хората никога не са го подкрепяли, а просто са мълчали от ужас“.

 

Докато тя ръководи Фонда за борба с корупцията от неуточнена европейска столица, Юлия Навална се очертава като фигура, която не просто чака Путин да падне, а активно подкопава основите на режима му с най-опасното оръжие – истината.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 