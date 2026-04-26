Въпреки мащаба на успеха, Насар остана критичен към формата си и намекна за още по‑високи цели:

„Това не бе едно от най‑трудните ми състезания. Заучено положение. На една идея по‑ниски обороти карахме на това първенство. Не бяхме най‑подготвени, но конкуренцията липсваше. На Световното няма да е толкова лесно и трябва да се подготвим много по‑добре“, каза златният медалист.

Заедно с него у нас се прибра и бронзовият медалист в категория до 110 кг Христо Христов. България приключва шампионата с две титли (Насар и Ангел Русев), едно сребро и два бронза.



Освен за щангите, Насар коментира и футболните емоции. Като заклет фен на ЦСКА той призна разочарованието си след загубата от Левски с 1:3: „Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. При такъв резултат явно има грешки, но не бих коментирал треньора. Надяваме се скоро да продължат да печелят“, каза той.



Насар разкри, че ще бъде на трибуните за реванша срещу Лудогорец за Купата, за да вдъхне подкрепа на „червените“. След златото в Батуми фокусът му вече е насочен към Световното първенство, където летвата ще бъде вдигната максимално високо.