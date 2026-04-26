Реклама / Ads
Неделя, 26 Април 2026, 20:04
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 231 | НОВИНИ

Насар след четвъртата европейска титла: Беше заучено положение, мисля за Световното

Насар след четвъртата европейска титла: Беше заучено положение, мисля за Световното
Редактор: Frognews
Българският феномен в тежката атлетика Карлос Насар се завърна триумфално в родината, след като спечели четвъртата си европейска титла в Батуми. Шампионът в категория до 94 кг кацна на летище София около 15:00 часа, посрещнат от семейството си, спортния министър Димитър Илиев и бурни аплодисменти.
 

Въпреки мащаба на успеха, Насар остана критичен към формата си и намекна за още по‑високи цели:

 

„Това не бе едно от най‑трудните ми състезания. Заучено положение. На една идея по‑ниски обороти карахме на това първенство. Не бяхме най‑подготвени, но конкуренцията липсваше. На Световното няма да е толкова лесно и трябва да се подготвим много по‑добре“, каза златният медалист.

 

Заедно с него у нас се прибра и бронзовият медалист в категория до 110 кг Христо Христов. България приключва шампионата с две титли (Насар и Ангел Русев), едно сребро и два бронза.


Освен за щангите, Насар коментира и футболните емоции. Като заклет фен на ЦСКА той призна разочарованието си след загубата от Левски с 1:3: „Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. При такъв резултат явно има грешки, но не бих коментирал треньора. Надяваме се скоро да продължат да печелят“, каза той.


Насар разкри, че ще бъде на трибуните за реванша срещу Лудогорец за Купата, за да вдъхне подкрепа на „червените“. След златото в Батуми фокусът му вече е насочен към Световното първенство, където летвата ще бъде вдигната максимално високо.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 