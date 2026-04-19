Мълния уби турист на връх Ком след фатално селфи под облаците

Черна трагедия беляза почивните дни в Стара планина. Мълния уби на място турист на връх Ком, а неговият спътник – 43-годишен мъж – е приет по спешност в „Пирогов“ с тежки изгаряния по ръцете.
 

Сигналът е подаден в полицията в Берковица малко след 14:00 часа вчера. Жертвата е 43-годишен мъж от София, който е изкачвал върха заедно със свой приятел от Горна Оряховица. Нещастието се е случило в местността „Голото“ – откритото алпийско било над горския пояс, където липсва висока растителност и хората са напълно изложени на стихиите.

 

Началникът на Планинската спасителна служба в Берковица Сергей Рангелов коментира пред БНР, че екипировката може да е изиграла фатална роля.

 

„Хората са били с раници, като на едната е имало метален пикел. Правили са си селфита и е много вероятно именно телефоните или металът да са привлекли мълнията“, обясни Рангелов.


Спасителната операция е приключила около 22:00 часа снощи. В акцията се е включил и хеликоптер, който е помогнал за по-бързото транспортиране на тялото на загиналия и оказването на помощ на пострадалия. Без въздушната подкрепа операцията е щяла да продължи през цялата нощ в трудния терен под върха.

 

От ПСС напомнят, че летните гръмотевични бури в планината са изключително опасни и се развиват за минути. При първите признаци на буря туристите трябва незабавно да напуснат откритите била и хребети, да изключат мобилните си устройства и да оставят металната екипировка далеч от себе си.

