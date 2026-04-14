Пускат три нови метростанции в район „Подуяне“ през юли

Източник: БГНЕС
Новият участък на софийското метро през район „Подуяне“ се очаква да бъде пуснат в експлоатация през юли, като строителството му вече е завършено на над 98%, съобщиха от Столичната община. С откриването на трасето се очаква още около 45 000 души да започнат да използват метрото ежедневно, с което общият брой пътници ще достигне приблизително 500 000 на ден.
 

Трите нови станции са по бул. „Владимир Вазов“ – „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“. Първата е тематично оформена в духа на едноименния стадион, докато останалите са решени с по-изчистен дизайн, подчертаващ динамиката на движението. Предвиден е и буферен паркинг със 100 места.

 

В момента текат финални тестове на влаковете, които трябва да приключат през май. Новата линия ще подобри връзката на кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ както с центъра, така и със западните райони на столицата. Очаква се това да доведе до намаляване на автомобилния трафик в района с около 25%, което ще има положителен ефект и върху качеството на въздуха. След завършването на отсечката общата дължина на метрото в София ще достигне 55 км, а станциите ще станат 50.

 

Паралелно с този проект Столичната община подготвя нови разширения на метрото към „Люлин“, Околовръстния път, „Студентски град“ и „Симеоново“.

