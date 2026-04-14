Въпросните отпадъци са генерирани от промишлеността, медицината и бита, както и от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ Козлодуй. Според официалната информация, в него няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще открие хранилището с церемония, насрочена за 11:30 ч.















Съоръжението включва 66 стоманобетонни клетки с общ капацитет от около 19 000 контейнера. Предвижда се да се запълва в рамките на около 60 години, а след това да остане под наблюдение още поне три века.

Проектът е финансиран основно с европейски средства – около 76 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с национално съфинансиране от около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване през март тази година.

Изграждането му започва още през 2005 г. с решение на Министерския съвет и преминава през дълъг процес на избор на площадка, проектиране и строителство. Реалното строителство стартира през 2017 г.

Откриването идва на фона на засилен интерес към ядрената енергетика в България и планове за нови мощности. Същевременно темата за управлението на радиоактивните отпадъци остава чувствителна, включително заради дългия период на съхранение и необходимостта от постоянен контрол.

С решение на правителството от март държавното предприятие ДП Радиоактивни отпадъци беше определено за оператор на съоръжението по международните правила за отговорност при ядрени инциденти – условие за издаване на лиценз за експлоатация.