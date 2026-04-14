Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:11
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2158 | НОВИНИ

След 20 г. строеж: България открива национално хранилище за радиоактивни отпадъци

Строежът на хранилището
Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край АЕЦ Козлодуй ще бъде официално открито днес на площадка „Радиана“, след близо две десетилетия подготовка, проектиране и строителство на съоръжението. Обектът ще приема ниско- и средноактивни отпадъци, генерирани в страната, и се определя като ключов елемент от системата за управление на радиоактивните материали в България.
 

Въпросните отпадъци са генерирани от промишлеността, медицината и бита, както и от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ Козлодуй. Според официалната информация, в него няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

 

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще открие хранилището с церемония, насрочена за 11:30 ч.







Съоръжението включва 66 стоманобетонни клетки с общ капацитет от около 19 000 контейнера. Предвижда се да се запълва в рамките на около 60 години, а след това да остане под наблюдение още поне три века.

 

Проектът е финансиран основно с европейски средства – около 76 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с национално съфинансиране от около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване през март тази година.

 

Изграждането му започва още през 2005 г. с решение на Министерския съвет и преминава през дълъг процес на избор на площадка, проектиране и строителство. Реалното строителство стартира през 2017 г.

 

Откриването идва на фона на засилен интерес към ядрената енергетика в България и планове за нови мощности. Същевременно темата за управлението на радиоактивните отпадъци остава чувствителна, включително заради дългия период на съхранение и необходимостта от постоянен контрол.

 

С решение на правителството от март държавното предприятие ДП Радиоактивни отпадъци беше определено за оператор на съоръжението по международните правила за отговорност при ядрени инциденти – условие за издаване на лиценз за експлоатация.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 