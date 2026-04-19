ЦИК: Активността надхвърли 34% към 16 ч., значително повече от последния вот

ЦИК: Активността надхвърли 34% към 16 ч., значително повече от последния вот
Избирателната активност към 16:00 ч. достига 34,63%, съобщиха от Централната избирателна комисия. Най-висока е тя в 23 МИР в София – 43,38%, а най-ниска остава в Кърджали – 23,34%.
 

Спрямо предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. се отчита значително повишение, когато към същия час активността е била 26,25%.

 

До този момент в ЦИК са постъпили общо 182 жалби и сигнали – повече в сравнение с предишни избори. Над половината от тях са от компетентността на районните избирателни комисии и се препращат за разглеждане по места. Част от сигналите са свързани с проблеми при машинното гласуване, включително забавяне на процеса, образуване на опашки и невъзможност на избиратели да упражнят правото си на вот.







Постъпили са и сигнали за липсващи паравани и за насочване на гласоподаватели към определен начин на гласуване. Има и оплаквания за агитация в социалните мрежи, но от ЦИК уточняват, че тези случаи не попадат в техните правомощия.

 

Към момента машинното гласуване е преустановено в 75 секции в страната. Най-много са те в Бургас и Плевен – по пет, както и в София и Хасково – по шест. В останалите райони броят на засегнатите секции е по-малък. В чужбина са регистрирани проблеми с три машини, които вече са отстранени.

 

Изборният процес зад граница приключи в част от държавите, сред които Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур и Япония, като протоколите от секциите вече са предадени.

