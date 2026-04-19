Спрямо предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. се отчита значително повишение, когато към същия час активността е била 26,25%.

До този момент в ЦИК са постъпили общо 182 жалби и сигнали – повече в сравнение с предишни избори. Над половината от тях са от компетентността на районните избирателни комисии и се препращат за разглеждане по места. Част от сигналите са свързани с проблеми при машинното гласуване, включително забавяне на процеса, образуване на опашки и невъзможност на избиратели да упражнят правото си на вот.















Постъпили са и сигнали за липсващи паравани и за насочване на гласоподаватели към определен начин на гласуване. Има и оплаквания за агитация в социалните мрежи, но от ЦИК уточняват, че тези случаи не попадат в техните правомощия.

Към момента машинното гласуване е преустановено в 75 секции в страната. Най-много са те в Бургас и Плевен – по пет, както и в София и Хасково – по шест. В останалите райони броят на засегнатите секции е по-малък. В чужбина са регистрирани проблеми с три машини, които вече са отстранени.

Изборният процес зад граница приключи в част от държавите, сред които Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур и Япония, като протоколите от секциите вече са предадени.